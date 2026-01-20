Marisol se indigna tras ataque a bus de Armonía 10 de Walther Lozada: "¿Hasta cuándo vamos a vivir así?"

La cantante Marisol expresó su indignación y solidaridad luego del atentado que sufrió Armonía 10 de Walter Lozada en Trujillo, donde un explosivo fue detonado contra el bus de la agrupación. El hecho dejó daños materiales y volvió a encender la alarma por la inseguridad que golpea a los músicos en el país.

Marisol alza su voz tras atentado contra bus de Armonía 10

El ataque ocurrió cuando el bus de Armonía 10 de Walter Lozada se encontraba estacionado en Trujillo. La explosión causó serios daños en la unidad y generó momentos de pánico en la zona. Por fortuna, no se reportaron heridos, pero el impacto fue fuerte y pudo terminar en una tragedia mayor. Tras conocerse lo sucedido, Marisol no dudó en pronunciarse públicamente.

La intérprete de "La escobita" utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a los integrantes de Armonía 10 de Walter Lozada . En el comunicado, mostró su apoyo y condenó la violencia que hoy afecta al gremio musical cuando sale a trabajar.

"A través de este medio quiero solidarizarme con mis hermanos y amigos de 'Armonía 10 de Walter Lozada' quienes fueron víctimas de un atentado en Trujillo mientras trabajaban", escribió la cantante, dejando clara su postura frente a lo ocurrido.

Además de expresar su respaldo, Marisol cuestionó con dureza la situación que vive el país y la falta de acciones frente a la delincuencia. Para la artista, este nuevo ataque refleja una realidad que ya no se puede seguir normalizando.

"Hasta cuándo vamos a vivir así, viendo como cada día la delincuencia se apodera de nuestro país y las autoridades sin hacer nada", señaló, una frase que fue compartida y comentada por cientos de seguidores que se sumaron a su reclamo.

El atentado contra Armonía 10 de Walther Lozada no es un hecho aislado. En los últimos meses, varias orquestas y artistas han denunciado amenazas y ataques mientras cumplen con sus presentaciones, lo que ha generado un clima de temor constante en el mundo de la cumbia y el espectáculo.

El miedo con el que viven los músicos

Marisol también puso sobre la mesa el miedo diario que sienten los artistas al salir a trabajar. Para muchos músicos, viajar de madrugada o presentarse en distintas ciudades se ha convertido en un riesgo.

"Vivimos con el miedo de salir a trabajar y no saber si volveremos a casa", expresó la cantante, reflejando la preocupación que hoy comparten muchos integrantes del gremio musical.

Las palabras de Marisol no solo fueron un mensaje de apoyo, sino también un llamado de atención. La artista recordó que la música es trabajo y sustento para cientos de familias, y que nadie debería arriesgar su vida por subir a un escenario.

Para cerrar su pronunciamiento, la cantante dejó un mensaje directo para Armonía 10 de Walther Lozada, reafirmando su respaldo en este momento difícil: "Estamos con ustedes".

En conclusión, el atentado contra Armonía 10 de Walther Lozada ha generado una ola de solidaridad en el mundo artístico y ha vuelto a poner en debate la inseguridad que enfrenta el espectáculo en el Perú. Marisol se sumó a las voces que exigen mayor protección y acciones concretas para que los músicos puedan trabajar sin miedo.