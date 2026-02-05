¿Podrían quitarle a sus hijos? Ministerio de la Mujer evalúa entorno familiar de Samahara Lobatón

La situación de Samahara Lobatón vuelve a generar preocupación. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) inició un proceso para evaluar el entorno en el que viven sus hijos, luego de los episodios de violencia que se hicieron públicos en redes sociales y medios de comunicación.

MIMP explica por qué interviene con hijos de Samahara

Luego de que Samahara Lobatón cuestionara públicamente el accionar del Ministerio de la Mujer (MIMP) y señalara que se estarían vulnerando sus derechos como madre, la entidad estatal salió al frente para aclarar al respecto. Una representante del MIMP señaló que su intervención busca únicamente proteger a los menores ante un posible estado de desprotección familiar.

En declaraciones al programa "Arriba mi gente", Alexandra Granados, directora de protección especial del Ministerio de la Mujer, explicó que basta con que exista una denuncia o alerta para activar los protocolos correspondientes. Aclaró que el procedimiento no implica una sanción inmediata.

"Es suficiente para nosotros recibir la denuncia para poder alertar y activar nuestro sistema de protección", señaló.

En ese sentido, indicó que la evaluación se basa en analizar el contexto completo en el que viven los niños. Las autoridades remarcaron que el objetivo principal es garantizar que los menores crezcan en un entorno libre de violencia y con sus derechos protegidos, sobre todo cuando se trata de niños tan pequeños.

"Las situaciones de desprotección familiar se vinculan intrínsecamente con las situaciones de violencia física, psicológica, sexual, entre otro tipo de violencias que pueden atravesar tanto a las mujeres como los integrantes del grupo familiar. Se identifican situaciones de riesgo que estén vulnerando su derecho a vivir en familia libre de violencia", explicó.

Samahara Lobatón cuestiona el proceso y Ministerio responde

Las explicaciones del Ministerio no convencieron a Samahara Lobatón, quien se mostró incómoda y desafiante ante las cámaras. La influencer aseguró que el proceso carece de sustento y que no entiende por qué se habla de un posible estado de desprotección.

"¿A raíz de qué es ese estado de desprotección que el ministerio ve?... Ni siquiera tiene nada, el expediente está vacío. Simplemente es la resolución. Se han saltado todos los protocolos para decir que mis hijos probablemente están en desprotección. Ni siquiera se sabe por qué es porque ellos no lo ponen. Se saltaron todas las vallas y ahora sí se quieren colgar sus banderitas", manifestó.

Frente a estas declaraciones, Alexandra Granados, directora de protección especial del Ministerio, explicó que este tipo de evaluaciones son obligatorias cuando hay indicios de riesgo. Indicó que estas acciones no responden a juicios adelantados, sino a procedimientos preventivos establecidos por ley.

"Es deber del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables garantizar y evaluar todo el entorno e historia familiar para poder determinar medidas de protección que puedan resguardar a los niños. Ante cualquier ocurrencia, vulneración de derechos, nosotros activamos todos los protocolos que correspondan para poder tener la oportunidad de la atención", precisó.

Asimismo, aclaró que retirar a los menores del hogar no es la primera opción y que se busca preservar la familia. Señaló que la intervención del Estado prioriza el acompañamiento y la orientación antes de aplicar medidas más drásticas.

"Los equipos técnicos realizan los apersonamientos y las comunicaciones correspondientes. Exhorto a que podamos mantener la reserva del caso, porque es un procedimiento sensible. (¿Una de las posibilidades es que Samahara y Bryan puedan perder a sus hijos de manera temporal?) Nosotros los que buscamos como Ministerio... es fortalecer el núcleo familiar", indicó.

Mientras el proceso administrativo ya fue iniciado por presunta desprotección familiar, Samahara Lobatón atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. En medio de esta situación, ha encontrado respaldo en su entorno cercano, especialmente en su madre, Melissa Klug, a quien le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños.

En conclusión, el Ministerio de la Mujer continuará con la evaluación del caso del entorno familiar de Samahara Lobatón, priorizando el bienestar de sus hijos, dos de ellos lactantes. Cualquier decisión, según remarcan las autoridades, se tomará con cautela y pensando únicamente en proteger a los niños.