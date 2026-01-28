Champions League: PSG y Real Madrid a playoffs; clasificados a octavos y posiciones finales

La fase de grupos de la Champions League 2025-2026 culminó el miércoles 28 de enero con 18 partidos disputados simultáneamente para definir a los ocho equipos que avanzan a octavos, los que jugarán playoffs y los 12 eliminados. La última fecha dejó emociones hasta el último minuto y confirmó que el nuevo formato ha aumentado la incertidumbre entre los aficionados.

Gol de último minuto mete al Sporting en el top-8

El resultado más impactante de la jornada la dio el Sporting de Lisboa, que en los instantes finales de su partido frente al Athletic Club, logró imponerse 2-3 gracias a un gol de Alisson Santos en el descuento. Con este tanto, el Sporting escaló al Top-8, desplazando al Real Madrid, que cayó al noveno lugar tras perder ante el Benfica en Lisboa por 2-3.

No solo el Real Madrid quedó fuera de los ocho mejores. Otros equipos tradicionales también sufrieron ajustes en la tabla.

El Barcelona logró meterse en la zona de clasificación tras remontar y golear al Copenhague por 1-4, mientras que el PSG quedó fuera de los ocho mejores al empatar 2-2 con Newcastle, enfrentándose ahora a los playoffs junto al Atlético de Madrid, que perdió frente al Bodo/Glimt por 1-2.

El Arsenal cerró la fase de liga como líder, cumpliendo con su objetivo ante el Kairat con un contundente 3-2. Los otros equipos clasificados directamente a octavos de final son Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City.

🏁📊 Así quedó la tabla final de la liguilla de la UEFA Champions League



🔝 Arsenal termina como líder, con Bayern y Liverpool completando el podio.



🎟️ Ya están definidos los clasificados a octavos, los equipos que irán al play-off y los eliminados.



🏆🔥 La Champions entra en... pic.twitter.com/iKcA5bLMb0 — FutbolerosTV (@tv_futboleros) January 28, 2026

Playoffs y sistema de clasificación

El sorteo de los playoffs se realizará el próximo viernes a las 12.00 horas, con participación de los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto puesto, mientras que clubes como Nápoles, Athletic, Villarreal y Benfica quedaron fuera de toda competición europea esta temporada.

El nuevo formato indica que los ocho líderes de la tabla avanzan directamente a octavos, mientras que los puestos del 9 al 24 jugarán una fase de playoffs de ida y vuelta (16vos de final). Los ganadores se enfrentarán a los clasificados directos y los perdedores quedarán eliminados.

Desde la temporada 2024/2025, los equipos que ocupen posiciones del 25 al 36 quedan fuera de Europa, sin derecho a disputar la Europa League, lo que refuerza la importancia de cada punto en la fase de liga.

Los partidos de ida de octavos de final se disputarán los días 10 y 11 de marzo de 2026, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 17 y 18 de marzo. Esta estructura busca garantizar emoción y competencia constante desde la primera fase hasta la final, manteniendo la expectativa de los aficionados en cada jornada.

En conclusión, la última fecha de la fase de grupos de la Champions League confirmó que el nuevo formato genera una competitividad sin precedentes. Con sorpresas, goles de último minuto y la definición de clasificados a octavos y playoffs, la competición promete un cierre de temporada lleno de emociones y enfrentamientos de alto nivel.