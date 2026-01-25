Sporting Cristal derrotó 3-1 a Universidad Católica de Ecuador en la Tarde Celeste 2026

Sporting Cristal derrotó 3-1 a Universidad Católica de Ecuador en el marco de la Tarde Celeste 2026, celebrada este domingo en el estadio Alberto Gallardo. El equipo dirigido por Paulo Autori mostró intensidad y dominio desde el inicio, con goles de Irven Ávila, Gabriel Santana y Felipe Vizeu que dieron alegría a los hinchas celestes.

Cristal domina y se impone en la primera mitad

Sporting Cristal inició el partido ante Universidad Católica con intensidad y buscó la victoria desde el primer minuto. Al minuto 18, Irven Ávila abrió el marcador tras una asistencia de Yoshimar Yotún, pero cuatro minutos después José Farjardo empató para los ecuatorianos con un preciso remate desde el área.

Tras el empate, el primer tiempo se mantuvo intenso. A los 28 minutos, Gabriel Santana anotó un golazo tras recibir un centro preciso de Martín Távara, poniendo el 2-1 para los rimenses. Con esta ventaja, Sporting Cristal cerró la primera mitad con el control del partido y una ventaja que ilusionó a sus hinchas en el estadio Alberto Gallardo.

En la segunda mitad, pese a los cambios de Paulo Autori, el marcador se mantuvo hasta el minuto 70. Entonces, Felipe Vizeu definió con tranquilidad tras una jugada con taco y selló el 3-1 a favor de los 'celestes'. El resultado permitió a Cristal cerrar el amistoso con victoria y buenas sensaciones para el inicio de la temporada.

GANAMOS EN NUESTRA TARDE CELESTE 🩵



CON TODO EN ESTE 2026 💪#FuerzaCristal pic.twitter.com/XlRNOO6gvw — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 25, 2026

Próximos desafíos para Sporting Cristal

Tras este amistoso, Sporting Cristal se prepara para su debut en el Torneo Apertura 2026. El domingo 1 de febrero visitará a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, en la fecha 1 de la Liga 1 Te Apuesto. Este encuentro marcará el inicio de una temporada que genera expectativas entre los hinchas celestes.

La acción continuará el domingo 8 de febrero, cuando Cristal reciba a FBC Melgar en el Alberto Gallardo por la fecha 2 del Torneo Apertura. Este duelo promete ser atractivo, ya que enfrentará a dos técnicos experimentados: Paulo Autori por los rimenses y Juan Reynoso por Melgar, en un partido que se anticipa intenso y estratégico.

En conclusión, la victoria sobre Universidad Católica deja a Sporting Cristal con confianza de cara a la temporada. Los goles de Ávila, Santana y Vizeu muestran un equipo equilibrado, capaz de reaccionar ante los desafíos y mantener la intensidad. Los hinchas esperan que este nivel se mantenga en la Liga 1.