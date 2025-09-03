Pamela López lanza dardo contra Christian Cueva tras llegar a una conciliación: "Su carrera va en descenso"

Pamela López se presentó en Magaly TV, la firme para contar más detalles sobre la conciliación de régimen de visitas a la que llegó con el padre de sus hijos, Christian Cueva. La empresaria también aprovechó para indicar que intenta darles la mejor calidad de vida a sus pequeños, a pesar de que ya no tienen los mismos lujos que antes.

Pamela revela detalles de la conciliación con Cueva

La popular 'KittyPam' contó que se puso de acuerdo con el exfutbolista para llegar a una conciliación, antes de que sus hijos fueran sometidos a pruebas psicológicas que podrían afectar su integridad emocional. "Los dos cedimos en ciertas cosas, decidimos ponernos de acuerdo como adultos", dijo.

En esa misma línea, Pamela indicó que sus hijos se mantienen alejados de las redes sociales y que, hasta el momento, no saben de los problemas que se han suscitado entre sus padres. Respecto al canal de YouTube que maneja su hija, dijo que solo graba contenido, pero no tiene acceso a la plataforma.

Por otro lado, López señaló que Christian Cueva le está pasando 12,000 soles mensuales para la manutención de sus tres hijos, de los cuales 8,000 van destinados al colegio y solo le quedan 4,000 soles para todos los demás gastos. También dejó claro que ya no tiene seguro de salud, ni ella ni sus pequeños.

Pamela lanza dardo contra Christian Cueva

Magaly, al enterarse de que Pamela recibe 12,000 soles mensuales, comentó que las personas no deberían alarmarse por el monto, ya que los hijos de la pareja estaban acostumbrados a cierto nivel de vida y eso no debería cambiar ahora que están separados.

Por su lado, Pamela aclaró que no pretende que sus hijos sigan con el mismo estándar de vida de antes, ya que la realidad ha cambiado. Señaló que trata de darles la mejor calidad de vida en base a sus posibilidades y al dinero que le pasa el futbolista.

"Yo no pretendo que sigan con el mismo estándar de vida de antes, porque entiendo que la carrera del padre de mis hijos va en descenso, pero sé que sus posibilidades son mayores a las que nos está dando", indicó.

Es así que, Pamela López busca mantener la estabilidad emocional y bienestar de sus hijos. Aunque reconoce la reducción de recursos y lujos, asegura que hará todo lo posible para brindarles calidad de vida dentro de sus posibilidades.