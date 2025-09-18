'La Chama' acusa a esposo de Maju tras revelar que él le escribió: "Otras sí contestaron y la que cayó, cayó"

La modelo venezolana Alexandra Méndez, conocida como 'La Chama', rompió el silencio y encendió un nuevo capítulo en el escándalo que rodea a Maju Mantilla y su aún esposo Gustavo Salcedo. Con explosivas revelaciones, señaló que así como le escribió a ella, probablemente también buscó a otras, dejando en claro que "la que cayó, cayó".

'La Chama' dejaría en evidencia al esposo de Maju Mantilla

El escándalo alrededor de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo sigue encendiendo la farándula. Ahora fue Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama', quien rompió su silencio y contó que el empresario no era "ningún santo" mientras seguía casado con la ex Miss Mundo.

En una entrevista para "La Noche Habla", la modelo venezolana reveló que Gustavo le escribía mensajes sospechosos cuando aún estaba con Maju. Además, dejó en claro que no se trataba de un simple saludo, sino de una actitud repetitiva.

"Tampoco era un santo en la relación, o sea, tipo, no creo que ande por ahí tirando maíz y sea una persona que sea un angelito, pues", soltó La Chama sin dudar. "Así como me escribió a mí, seguro le escribió a varias y tal, y otras sí contestaron y bueno, o sea, la que cayó, cayó pues", dijo, dejando entrever que Gustavo buscaba llamar la atención de varias mujeres al mismo tiempo.

Alexandra detalló que Gustavo actuaba de forma extraña para captar su atención. Detalló que el aún esposo de Maju Mantilla escribía presuntamente mensajes que luego borraba y también daba likes.

"Escribía, borraba, daba like a mis historias y luego borraba", contó. "Como yo no respondía el mensaje, se iba al primer mensaje que me enviaba y luego, como obviamente pensaba que llegaban otros, él borraba o escribía otro. Me mandaba otro, como para que yo notara que él había escrito", afirmó.

La modelo admitió que, al principio, pensó que se trataba de alguien conocido. Incluso llegó a sentirse confiada porque los mensajes parecían cercanos y familiares.

"Hasta me seguía y me dejaba de seguir. Yo pensé que era una persona que yo conocía porque me hablaba como si me conociera, ¿me entiendes? Me decía: 'Hola, Alexandra, ¿cómo estás?', comentaba mis historias como si fuéramos amigos", relató.

Comenta sobre el ampay de Gustavo Salcedo

Lo más sorprendente es que estos mensajes ocurrieron justo cuando Gustavo fue captado entrando a un hotel cinco estrellas con Mariana de la Vega. Para ella, la coincidencia de tiempos no dejó de parecerle sospechosa y confusa.

"Luego de que salieron las imágenes de él con una chica saliendo del hotel Westin", recordó La Chama, dejando en claro que todo sucedió en el mismo periodo. "Hasta que un día me entrevistan y la gente se da cuenta que me está dando like y lo comenté, pues. Ahí dejó de hacerlo. Creo que lo bloqueé o no sé", señaló.

Cuando la noticia salió a la luz, Gustavo desapareció de sus redes. La modelo no se guardó nada y lo describió sin filtros como una persona "narcisista".

"Lo veo fatal, primero porque tenía a una mujer tan espectacular al lado, y segundo, porque ahora quiere, entre comillas, limpiarse la imagen cuando siempre dijo que no era una persona pública... Creo es que es una persona narcisista, porque se está aprovechando de un tema que pudo haber dejado allí, porque él no es una persona pública", señaló.

Con estas declaraciones, 'La Chama' aviva aún más la polémica que envuelve a Gustavo Salcedo. Mientras tanto, Maju Mantilla continúa en el ojo de la tormenta, tratando de mantener su imagen intacta frente a los nuevos testimonios que no dejan de aparecer.