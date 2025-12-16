RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Arremete en su contra!

Pamela López no le gusta como canta Cueva: "Busca llamar la atención y tiene problemas de autoestima"

Por medio de una entrevista, Pamela López señala que nunca le gustó como canta Christian Cueva y que él solo estaría llamando la atención por falta de autoestima.

Pamela López no le gusta como canta Christian Cueva
Pamela López no le gusta como canta Christian Cueva (Composición Karibeña)
16/12/2025

Pamela López es una artista que ha llamado mucho la atención desde que terminó con Christian Cueva. Ahora, ambos están incursionando en la cumbia con sus respectivas parejas, pero la 'KittyPam' no dudó en arremeter en contra del pelotero. 

No le gusta Cueva como cantante

Durante la entrevista con el programa 'América Hoy', Pamela López asistió para comentar sobre su relación con Paul Michael y su nueva faceta como cantante sacando en cara que todas sus reproducciones en su videoclip "La Clandestina" son orgánicas.

Luego, mientras conversaban uno de los conductores del programa le consultó si el pelotero quiso componer en algún momento o si le agrada cuando cantaba. Ante esto, la 'KittyPam' fue muy honesta con su respuesta.

"Nos acabas de decir que Paul Michael compuso esta canción "La Clandestina" ¿Cueva también componía o no?", le preguntó el conductor y López responde: "No, ese no componía nada, ni los juguetes de mis hijos (¿Te gusta cómo canta Cueva?) No me gustaba, nunca".

En otro momento, le mencionaron que el 'Aladino' siempre ha tenido estos llamados al escenario para cantar desde el 2018. Pamela López no dudó en dar su opinión y señaló al padre de sus hijos de falta de autoestima, apoyándose en todos los años que lo conoce. 

¿Lo reemplazará? Pamela López cambiaría el tatuaje que tiene de Christian Cueva por Paul Michael
Lee también

¿Lo reemplazará? Pamela López cambiaría el tatuaje que tiene de Christian Cueva por Paul Michael

"Yo tengo una opinión personal. Yo siento que él toda la vida ha querido más que el show, ha querido llamar siempre la atención, tiene muchos problemas de autoestima. Toda la vida ha pasado eso, yo estaba en ese concierto. Le dicen 'oye sube' y dice 'ahhh', 'sube' y ya está arriba. Le ha encantado", expresó. 

Pamela López pide que le pague a su mamá

Pamela López volvió a hablar sobre su expareja, el futbolista Christian Cueva, y sorprendió al contar que su mamá aún espera que el jugador le pague una deuda de 80 mil soles.

'Zumba' reacciona a los halagos de José Jerí a Rosángela Espinoza: "Eso no me está gustando"
Lee también

'Zumba' reacciona a los halagos de José Jerí a Rosángela Espinoza: "Eso no me está gustando"

En conversación con el programa "América Hoy", la trujillana explicó cómo se originó ese préstamo y por qué su madre decidió ayudarlo en ese momento. Con voz firme, López confirmó que la deuda aún no ha sido pagada por Cueva.

De esta manera, Pamela López no dejará de hablar de Christian Cueva hasta que cancele la deuda que tiene con su madre desde hace dos años. Además, opinó de su carrera como artista y señaló que nunca le gustó como canta. Incluso, señaló que el padre de sus hijos tendría muchos problemas de autoestima. 

Temas relacionados autoestima canta christian cueva llamar la atención Pamela Lopez

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Yarita Lizeth hace oficial su relación con el hijo de Dina Páucar y recibe su bendición: "Estamos felices"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

Pamela López revela que Christian Cueva le escribió tras anunciar shows con Franco: "Me mandó un WhatsApp"

últimas noticias
Karibeña