Pamela López no le gusta como canta Cueva: "Busca llamar la atención y tiene problemas de autoestima"

Pamela López es una artista que ha llamado mucho la atención desde que terminó con Christian Cueva. Ahora, ambos están incursionando en la cumbia con sus respectivas parejas, pero la 'KittyPam' no dudó en arremeter en contra del pelotero.

No le gusta Cueva como cantante

Durante la entrevista con el programa 'América Hoy', Pamela López asistió para comentar sobre su relación con Paul Michael y su nueva faceta como cantante sacando en cara que todas sus reproducciones en su videoclip "La Clandestina" son orgánicas.

Luego, mientras conversaban uno de los conductores del programa le consultó si el pelotero quiso componer en algún momento o si le agrada cuando cantaba. Ante esto, la 'KittyPam' fue muy honesta con su respuesta.

"Nos acabas de decir que Paul Michael compuso esta canción "La Clandestina" ¿Cueva también componía o no?", le preguntó el conductor y López responde: "No, ese no componía nada, ni los juguetes de mis hijos (¿Te gusta cómo canta Cueva?) No me gustaba, nunca".

En otro momento, le mencionaron que el 'Aladino' siempre ha tenido estos llamados al escenario para cantar desde el 2018. Pamela López no dudó en dar su opinión y señaló al padre de sus hijos de falta de autoestima, apoyándose en todos los años que lo conoce.

"Yo tengo una opinión personal. Yo siento que él toda la vida ha querido más que el show, ha querido llamar siempre la atención, tiene muchos problemas de autoestima. Toda la vida ha pasado eso, yo estaba en ese concierto. Le dicen 'oye sube' y dice 'ahhh', 'sube' y ya está arriba. Le ha encantado", expresó.

Pamela López pide que le pague a su mamá

Pamela López volvió a hablar sobre su expareja, el futbolista Christian Cueva, y sorprendió al contar que su mamá aún espera que el jugador le pague una deuda de 80 mil soles.

En conversación con el programa "América Hoy", la trujillana explicó cómo se originó ese préstamo y por qué su madre decidió ayudarlo en ese momento. Con voz firme, López confirmó que la deuda aún no ha sido pagada por Cueva.

De esta manera, Pamela López no dejará de hablar de Christian Cueva hasta que cancele la deuda que tiene con su madre desde hace dos años. Además, opinó de su carrera como artista y señaló que nunca le gustó como canta. Incluso, señaló que el padre de sus hijos tendría muchos problemas de autoestima.