'Zumba' reacciona a los halagos de José Jerí a Rosángela Espinoza: "Eso no me está gustando"

Rosángela Espinoza volvió a ser noticia tras los elogios del presidente José Jerí, quien la calificó de atractiva. Sus palabras generaron diversas reacciones, incluida la de 'Zumba', quien respondió con su característico humor.

Zumba bromea sobre los halagos del presidente

En declaraciones para el programa "América Espectáculos", el popular exchico reality se refirió al comentario del presidente hacia Espinoza. En tono jocoso, indicó que esos elogios no le agradaban del todo, ya que considera a Rosángela su amor platónico.

"Ya puse un comunicado que eso no me está gustando con todo el respeto del mundo. Si me gusta que hace los pasitos de la máquina, pero hay códigos, pues", señaló.

Sin embargo, dejando de lado la broma, 'Zumba' reconoció la evolución personal y profesional de Espinoza, destacando su talento y madurez. Además, afirmó que si fuera su pareja, sería una buena elección para cualquier persona, incluso para el presidente.

"Es una chica que ha formado un mejor carácter, ahora está más madura y me encanta verla así. Hace poco la vi en Arequipa con su show de Navidad repletísimo, tiene mucho talento, la felicito de verdad. La verdad que sí es la mejor elección al presidente, apruebo eso", comentó.

Rosángela Espinoza responde a los elogios

Por su parte, Rosángela Espinoza conversó hace unos días con "América Espectáculos" sobre cómo recibió los halagos del mandatario. La modelo señaló que tomó los comentarios con calma y los interpretó como parte de un espacio en el que Jerí compartía aspectos de su vida personal y gustos.

"Bueno, creo que como presidente es un ser humano igual que nosotros. Considero que ha sido una entrevista parte de su vida, de sus gustos y parte de lo que está nuestro país", mencionó en primer lugar.

Rosángela también destacó que los medios se centraron únicamente en este comentario sobre ella, pero que percibió sinceridad en las palabras del mandatario, algo que no siempre observa en otros políticos.

"Obviamente se han enfocado los medios en resaltar ese punto de lo que respondió y no le veo nada de malo. Al contrario, hay muchas personas que le han dado su apoyo porque está siendo sincero, no como otros que son cuadriculados", agregó.

Además, la modelo dejó claro que no sintió incomodidad por los halagos y que los comentarios forman parte de la expresión natural de Jerí como persona, más allá de su cargo público.

El intercambio entre José Jerí, Rosángela Espinoza y 'Zumba' destacó la popularidad, madurez y profesionalismo de la modelo. Mientras Jerí la elogió, Rosángela respondió con respeto y 'Zumba' con humor, reafirmando su talento y crecimiento.