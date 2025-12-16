Xiomy Kanashiro se pronuncia tras indirecta de Darinka Ramírez: "Trabajando siempre"

La modelo Xiomy Kanashiro no se quedó callada después de las indirectas que le habría lanzado Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán. Aunque Xiomy no la mencionó directamente, sus respuestas en redes dejaron más de una ceja levantada.

Xiomy Kanashiro tras indirecta de Darinka Ramírez

Una nueva tensión parece haberse desatado entre Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro, la actual pareja de Jefferson Farfán. Todo comenzó con una declaración y terminó con varias historias en Instagram que los fans no tardaron en interpretar como indirectas cruzadas.

Todo empezó cuando Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Farfán, fue consultada por las recientes declaraciones de Xiomy. La ex del futbolista dejó claro que no tiene relación con ella, pero su respuesta sonó algo picante.

"Bueno, no tendría por qué chocar conmigo, ¿no? Porque nosotros, bueno, en realidad no nos conocemos... Me salió un TikTok por ahí que le parece inmaduro. Pero, bueno, yo tengo que facturar por mi hija. A mí no me mantienen. Entonces tengo que suplir las necesidades de mi hija", expresó Darinka, dejando en claro que ella sola se hace cargo de su pequeña.

16.12.25 | Xiomy Kanashiro se pronuncia tras indirecta de Darinka Ramírez. Fuente: América Hoy pic.twitter.com/HdCWDm8oXz — @ghelanma (@ghelanma) December 16, 2025

Sus palabras no pasaron desapercibidas y, al parecer, no le gustaron mucho a Xiomy, quien habría respondido con indirectas elegantes en sus redes sociales. La pareja de la 'Foquita' abrió su caja de preguntas en Instagram y, ante un mensaje que la elogiaba, aprovechó para dejar clara su postura.

"Felicidades por ser tan señorita, no es decirlo sino demostrarlo y lo haces. Todas las bendiciones", le escribió una seguidora. "GRACIAS POR ESE MENSAJE LINDO. Trabajando siempre para lograr mis metas", respondió Xiomy, en lo que muchos consideraron una indirecta para Darinka.

Pero eso no fue todo. La siguiente historia tenía un mensaje que terminó de encender las redes. Los usuarios interpretaron este mensaje como una respuesta directa al comentario de Darinka sobre que "a mí no me mantienen".

"Viste mami!!! Criaste a una buena mujer, que no tiene malos vicios, no le hace mal a nadie, no envidia a nadie y sobre todo es trabajadora. HICISTE UN BUEN TRABAJO", se lee en la historia que compartió, junto con la frase: "Gracias por eso mami".

Presume su amor por Jefferson Farfán

Mientras las redes ardían, Xiomy también aprovechó para presumir el buen momento que vive con Jefferson Farfán. En medio de las preguntas de sus seguidores, el propio exfutbolista apareció en su cuenta con un tierno mensaje:

"¿Ya tienes mi regalo de Navidad, mi amor?", le preguntó Farfán. "Sí, ya lo tengo. Pero también regalarte algo es más complicado. Sé que te encantará", contestó Xiomy con una sonrisa.

Luego, compartió una historia donde confesó lo enamorada que está. Incluso, mostró una foto abrazada al exfutbolista que señaló era su favorita y en otro post agregó cómo la trata Farfán.

"Más de lo que te imaginas, es mi todo. Estamos muy felices viviendo nuestro amor, cuidándonos mucho, admirándonos cada día más y más", escribió. "(¿Cómo es Jefferson contigo?) Aunque no lo crean, es un engreído. Es súper lindo y siempre me hace reír, no hay nada más lindo que llevarnos de la p...", señaló.

En conclusión, las declaraciones de Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro reavivaron la atención mediática en torno a Jefferson Farfán. Aunque ninguna mencionó nombres, sus mensajes fueron vistos como indirectas cruzadas. Darinka se enfoca en su hija y carrera artística, mientras Xiomy refleja estabilidad personal y sentimental con el exfutbolista.