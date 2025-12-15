¿Coincidieron? Pamela Franco y Christian Cueva se presentaron en Chiclayo el mismo día que Pamela López y Paul Michael

La escena musical peruana vivió un episodio inusual cuando Chiclayo reunió, el último fin de semana, a dos historias sentimentales marcadas por la polémica. Pamela Franco y Christian Cueva se presentaron con su 'Tour Cervecero', mientras que en otro local Pamela López y Paul Michael ofrecían su show, una coincidencia que encendió las redes sociales.

Coincidencia en Chiclayo que encendió las redes

Las redes sociales de Pamela López ya venían anunciando su presentación en 'La Feria Club' de Chiclayo. Sin embargo, pocos imaginaron que la misma ciudad recibiría, casi en simultáneo, a Christian Cueva y Pamela Franco, quienes cumplían con otro compromiso artístico en un local distinto.

Durante la noche del sábado 13 de diciembre, comenzaron a circular videos de ambas presentaciones. En uno de los escenarios, Pamela Franco interpretó sus temas acompañada de Christian Cueva, quien se animó a cantar junto a ella "Nos queremos y qué", canción que ya se ha vuelto parte del repertorio mediático de la pareja.

En paralelo, Pamela López y Paul Michael ofrecieron un show que incluyó el playback de su tema 'La Clandestina', seguido por la interpretación de 'El Cervecero', canción directamente asociada al futbolista.

El contraste no tardó en generar comentarios. Mientras algunos usuarios respaldaron a la pareja conformada por Cueva y Franco, otros mostraron su apoyo a López y Michael. También surgieron críticas dirigidas a ambos bandos, señalando que las coincidencias musicales solo alimentan el interés mediático y convierten los conflictos personales en una herramienta para "facturar".

Pamela Franco sale al frente y defiende a Christian Cueva

En medio de la polémica, Pamela Franco decidió pronunciarse para respaldar a Christian Cueva tras las críticas que recibió el futbolista por su actitud frente a los medios de comunicación. La cantante habló en exclusiva con el programa América Hoy y explicó el contexto detrás de la reacción de su pareja.

"Incomoda, ¿no? Cansada vengo de un fin de semana de trabajo muy fuerte, muy cansada la verdad, pero se logró... No, ¿qué me va a incomodar? Si lo conozco más que nadie, sé cómo es. No lo tomen personal, le gusta bromear. No creo que le haya faltado el respeto a nadie", expresó Pamela Franco, restándole gravedad al episodio.

La intérprete también señaló que Cueva evitó responder preguntas que consideró fuera de lugar y aseguró que muchas situaciones se han interpretado de forma exagerada. "Ha evitado hablar de cosas que para él están fuera de lugar y lo están llevando por otro lado", añadió, dejando claro que su prioridad sigue siendo el trabajo y la gira musical.

La coincidencia de Pamela Franco, Christian Cueva, Pamela López y Paul Michael en Chiclayo evidenció cómo la música y la vida personal se mezclan en el espectáculo. Aunque no compartieron escenario, sus shows paralelos generaron reacciones y confirmaron que el interés del público sigue marcando el ritmo de esta historia.