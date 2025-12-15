Pamela López reaparece con su nueva figura tras 'retoquitos' y lo cuenta todo: ¿Qué se hizo?

Pamela López reapareció en televisión mostrando los cambios en su imagen tras recientes procedimientos estéticos. La expareja de Christian Cueva se presentó en 'El Reventonazo de la Chola' junto a Paul Michael, donde habló de sus cirugías y una posible coincidencia laboral con el padre de sus hijos.

Pamela López explica los retoques estéticos y luce nueva figura

Durante su participación en el espacio conducido por Ernesto Pimentel, Pamela López sorprendió al público con su renovada apariencia. La conversación no tardó en dirigirse hacia los cambios físicos que evidenciaba, por lo que 'La Tía Zoila' fue directa al consultarle sobre su reciente paso por el quirófano.

"¿Me habían dicho que acabas de pasar por los quirófanos?", preguntó el personaje, a lo que López respondió sin rodeos. "Sí, recién tengo apenas unos diez días. Me hice una mastopexia, que es la reducción de las boobies, ya que yo soy mamá de cuatro. Tenía prótesis, me puse unas más pequeñas y me reducí las mamas", explicó frente a cámaras.

Por su parte, Paul Michael, quien la acompañó durante el programa, no dudó en expresar públicamente su admiración. El cantante se mostró cómplice y halagador al referirse a su pareja, resaltando cómo la veía tras los retoques.

"Está toda una quinceañera, Tía Zoila", comentó, provocando risas en el set y reforzando la imagen de apoyo que mantiene hacia López en esta nueva etapa personal y artística.

Pamela López no descarta coincidir con Christian Cueva en el escenario

Pamela López apareció recientemente en El Reventonazo de la Chola, donde le preguntaron si estaría dispuesta a coincidir en un mismo escenario con Christian Cueva y Pamela Franco, considerando que los tres desarrollan proyectos musicales en paralelo y que sus giras podrían cruzarse en distintas ciudades del país.

"Quizás, con tu canción puedas hacer gira, y puedas coincidir con la gira del Cervecero, ¿te preocupa eso?", dijo la Chola y a lo que López sorprendió con su respuesta. "Hay coincidencias que uno no quisiera tener, pero si es toca, hay que seguir. Trabajo es trabajo".

En el set también estuvo presente Paul Michael, actual pareja de López, quien respaldó esa postura y evitó mostrar incomodidad ante la posibilidad de coincidir con Christian Cueva. El cantante coincidió con el mensaje de su pareja y remarcó que, en el ámbito artístico, las diferencias personales no deben interferir con los compromisos profesionales.

"Trabajo es trabajo", sostuvo, reafirmando que ambos continúan enfocados en sus proyectos musicales.

En conclusión, la aparición de Pamela López en El Reventonazo de la Chola sirvió para presentar su nueva canción y reflejar una etapa de cambios y determinación. La modelo habló de sus retoques estéticos, recibió el respaldo de su pareja y afirmó que prioriza el profesionalismo, mientras continúa enfocada en su camino mediático y artístico.