Carlos Cacho protagoniza tensa discusión con Lizbeth Cueva EN VIVO: "Déjame terminar"

Esta mañana, en el programa "América Hoy", se suscitó un fuerte altercado entre el maquillador Carlos Cacho y la psicóloga Lizbeth Cueva. Ambos protagonizaron un breve intercambio de palabras, debido a que el maquillador no dejaba hablar a la profesional sobre un tema muy delicado.

Todo ocurrió mientras en el magazine matutino se hablaba sobre las infidelidades en las relaciones. Janet indicó que hay hombres que saben fingir muy bien estar enamorados, pero Carlos señaló que no solo los hombres son capaces de eso, sino también las mujeres.

En ese momento, la psicóloga Lizbeth intervino para dar su opinión como profesional, pero Carlos la interrumpía diciendo: "las feminazis". Ante esto, Cueva se molestó y le pidió al maquillador que la dejara completar su idea.

Carlos Cacho le dio la razón y la dejó continuar. Sin embargo, se generó un ambiente de tensión en el set, aunque Lizbeth se mantuvo firme e indicó que muchas personas ya no son capaces de cumplir un compromiso.

La noche del lunes, Darinka difundió audios donde Jefferson Farfán presuntamente la maltrataba psicológicamente, y la noche de ayer Tilsa y Kurt se pusieron a debatir en base a ello. Sin embargo, todo se salió de control cuando ambos intentaron defender su postura sin respetar los tiempos para hablar.

Tilsa dejaba entrever que Jefferson Farfán no había agredido verbalmente a Darinka, mientras que Metiche opinaba lo contrario. Fue mientras el conductor defendía su punto de vista que Tilsa se cansó y puso el parche.