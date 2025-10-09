Abogado de Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla se retiró de su casa: "Él se queda con los hijos"

Desde que se anunció la separación, Gustavo Salcedo y Maju Mantilla fueron vistos juntos en muchas ocasiones, donde se creyó que seguían viviendo bajo el mismo techo. Ahora, el abogado del exdeportista reveló que no sería así y que la exreina de belleza fue quien se retiró de su hogar familiar.

Viven en lugares separados

En unan entrevista con 'Amor y Fuego', el abogado Dr. Jorge Petrozi reveló el acuerdo que llegaron Gustavo Salcedo y Maju Mantilla tras una conciliación. De esta manera, informó que los aún esposos ya no viven bajo el mismo techo y que los hijos se quedaron viviendo con el exdeportista.

"Se ha acordado en la conciliación es que la señora se retira del lugar conyugal porque obviamente no pueden hacer vida común de todo esto, por un acuerdo entre ambos El acuerdo es que él se queda en la casa con los hijos y la señora se va a otra vivienda", expresó.

Aunque, también detalló que también llegaron a un acuerdo para que la modelo pueda visitar a sus hijos sin ninguna restricción. Además, ya realizaron la separación de todos sus patrimonios como corresponde.

"Hay un régimen de visitas, la señora puede verlos, no hay ninguna restricción ni nada por el estilo con respecto a los hijos. Se ha hecho una separación de patrimonio como corresponde en estos casos", señaló.

Revela supuesto 'affaire' entre Maju y actor

El escándalo en torno al matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue dando de qué hablar. En la última edición de "Magaly TV La Firme", la conductora Magaly Medina difundió un nuevo audio del deportista, donde él confirmaría que su esposa habría tenido un 'affaire' con el actor colombiano George Slebi, con quien protagonizó la telenovela "Te volveré a encontrar" en 2018.

Según la grabación, Salcedo relató que sospechó de su esposa cuando notó actitudes extrañas durante las grabaciones de la novela. Contó que sus dudas aumentaron al percibir cambios en su comportamiento y en la forma en que se comunicaban.

"No fue la primera vez que yo ampayé a Maju, fue en el año 2018 con George Slebi, que era con quien ella actuaba. Un día me dice que se iba a no sé dónde y ahí estaba con este pata en una heladería", reveló el esposo de la ex Miss Mundo.

De esta manera, Gustavo Salcedo confirmó que Maju Mantilla le fue infiel en más de una ocasión aparentemente y decidieron separarse después de llegar a una conciliación. Ahora, se reveló que ambos ya no viven bajo el mismo techo y que sus hijos se quedaron con su padre.