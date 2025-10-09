Tinelli revela que podría sorprender a Milett Figueroa con una pedida de mano: "En cualquier momento"

Marcelo Tinelli volvió al Perú y, como era de esperarse, no pasó desapercibido. El famoso conductor argentino llegó acompañado de su familia y su pareja Milett Figueroa. En conversación con "América Hoy", Tinelli no solo aclaró los rumores de separación, sino que también insinuó que podría sorprender con una pedida de mano en cualquier momento.

Marcelo Tinelli sorprende con beso a Milett Figueroa en Lima

Marcelo Tinelli volvió al Perú y no lo hizo solo. El reconocido conductor argentino llegó acompañado de su su familia, su primo El Tirri y, por supuesto, su pareja, Milett Figueroa. El presentador conversó con las cámaras de "América Hoy", donde aclaró los rumores de separación y lució más enamorado que nunca. A su llegada a Lima, Tinelli se mostró emocionado por reencontrarse con el público peruano.

"Contento, mucha expectativa por venir a grabar acá, que es un país al que siempre digo que quiero mucho, que tengo muchos recuerdos hermosos", dijo a las cámaras.

El presentador vino al país para grabar escenas de su nueva serie "Los Tinelli". Junto a Milett y sus seres queridos, se hospedó en un lujoso hotel en San Isidro, donde disfrutaron de una de las mejores suites con una vista espectacular. Tinelli compartió una historia en redes sociales con una tierna foto al lado de su novia, llamándola su "suspiro limeño", donde se les ve abrazados y sonriendo.

Luego de instalarse, la pareja fue vista saliendo del hotel y más tarde participó en un pódcast transmitido desde Miraflores. Allí, Tinelli no dudó en mencionar lo feliz que se siente al lado de Milett. Dio las "buenas noches" a América, Perú y Argentina.

Más tarde, el conductor argentino se animó a conversar con la prensa peruana, acompañado de su pareja. Frente a las cámaras, le dio un beso.

"Además de venir con mi amor acá, la verdad que todo perfecto", señaló. Cuando la reportera le comentó que se le veía más enamorado que nunca, Marcelo respondió con una sonrisa: "Estamos muy bien."

¿Tinelli planea pedirle la mano a Milett?

Tinelli también fue consultado por la ruptura y reconciliación con la modelo. Sin rodeos, aclaró que todo está bien entre ellos.

"Eso es lo que dicen, pero por qué te vas a guiar por lo que dicen. Cada uno es libre de especular, y uno es libre también de decir lo que siente, y ahí quedan las cosas", respondió algo fastidiado.

Sobre si ya piensan en convivir formalmente, Tinelli explicó que ya lo hacen parcialmente. El conductor fue más allá y habló sobre el futuro de su relación.

"Estamos conviviendo todos los días. Ella tiene a su hermana viviendo con ella también allá, trabajando allá. Entonces, nada, yo tengo a mis hijos también, chicos. Algunos días convivimos, otros no. Bueno, es así", destacó. "Yo creo que hoy estamos muy bien, así como estamos, y seguramente estando bien día a día, los planes van a venir solos", dijo.

@ameg_pe 09.10.25 | Marcelo Tinelli revela que podría sorprender a Milett Figueroa con una pedida de mano. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Finalmente, cuando le preguntaron si se volvería a casar, Tinelli respondió con una frase que emocionó a todos. Y ante la posibilidad de sorprender con una pedida de mano a Milett, el presentador fue claro.

"Yo no cierro ninguna puerta a nada, nunca en la vida, porque cada vez que cerré alguna puerta, se abrió el otro día", mencionó. "En cualquier momento nos puede sorprender, quizás con la pedida, ¿no?", preguntó la reportera de "América Hoy". "Sí, totalmente", señaló Tinelli.

En conclusión, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa atraviesan uno de sus mejores momentos y no dudan en mostrarlo al público. Mientras disfrutan de su estadía en Lima, la pareja continúa demostrando que su amor sigue firme, y que tal vez, muy pronto, podría llegar el tan esperado anillo.