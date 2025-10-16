Darinka Ramírez deja claro que no compite con Xiomy Kanashiro tras lanzar tema: "Ella no canta"

Darinka Ramírez viene dando que hablar tras lanzar su carrera musical con el tema "Mala jugada". La influencer no dudó en responder cuando le preguntaron si su debut tenía algo que ver con Xiomy Kanashiro, la actual pareja del padre de su hija, Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez aclara que Xiomy no es su competencia

La madre de la hija menor de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez, viene dando que hablar tras lanzar su carrera musical con el tema "Mala jugada", y no dudó en responder cuando le preguntaron si su debut tenía algo que ver con la actual pareja del exfutbolista, Xiomy Kanashiro.

En declaraciones para "Amor y Fuego", Darinka dejó en claro que no compite con Xiomy. Sin embargo, soltó una frase que encendió las redes.

"No estoy compitiendo con Xiomy... pero ella no canta, creo, pero con la Yahaira", dijo entre risas, dejando entrever que su verdadera rival musical podría ser Yahaira Plasencia, quien sí tiene experiencia en los escenarios.

La influencer y ahora cantante explicó que su ingreso a la música fue una decisión pensada y que no tiene problema en admitir que busca trabajar y "necesita facturar" con lo que le apasiona. Su tema "Mala jugada" ya cuenta con un videoclip grabado junto al reguetonero chalaco 'Neno' Blas, y en pocas horas sumó miles de reproducciones.

Sobre la letra de su canción, Darinka reveló que está inspirada en experiencias personales y que la compuso junto a su colega. La creadora de contenido también aseguró que ya no siente nada por Jefferson Farfán y que su enfoque está en su música y en su hija.

"Es una letra compuesta por mí y por 'Neno' Blas, que fluye de las vivencias de uno. Lo que he querido reflejar es que he sido una persona que ha pasado por episodios tristes, pero ahora ya está empoderada, está fluyendo y creciendo", explicó con emoción.

Sobre la situación legal con Jefferson Farfán

Pero no todo fue música. La también modelo aprovechó para hablar de su situación legal con el exfutbolista, confirmando que pronto comenzará el juicio por alimentos que interpuso para que aumente la pensión de su hija. Según contó, Farfán no ha visto a la pequeña hace más de un mes.

"Por lo que me sale en redes sociales, tiene tiempo para todo, pero siempre debería hacerse un espacio para la niña, que es lo más importante para una persona, más aún para un papá", expresó indignada.

En conclusión, Darinka Ramírez deja claro que está enfocada en su carrera musical y en el bienestar de su hija, dejando atrás cualquier comparación con Xiomy Kanashiro, la actual pareja de Jefferson Farfán. Con "Mala jugada", la influencer inicia una nueva etapa en su vida, dispuesta a demostrar su talento y seguir creciendo en la música, mientras enfrenta los temas personales que aún la vinculan al exfutbolista.