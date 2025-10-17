¿Se casan? Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro lucen anillos y Janet suelta: "Estarían buscando iglesia"

Todo indica que Jefferson Farfán estaría listo para dar el gran paso con su pareja, Xiomy Kanashiro. En la última edición de "América Hoy", evidenciaron el reciente post de la pareja luciendo anillos, que podrían ser de compromiso. Incluso, Janet Barboza aseguró que ya estarían buscando la iglesia donde se casarán.

¿Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro rumbo al altar?

Jefferson Farfán podría estar a punto de dejar la soltería. Según contó Janet Barboza en el programa "América Hoy", la 'Foquita' y su novia Xiomy Kanashiro estarían en plena búsqueda de iglesia para dar el "sí, acepto".

"Estamos viendo que están luciendo ambos alianzas iguales, son de promesa de matrimonio. A mí me han dateado por ahí que al parecer Jefferson y Xiomy estarían buscando ya la iglesia en la cual se estarían dando el sí", reveló Janet en vivo, dejando sorprendidos a sus compañeros y al público.

Los rumores de boda crecieron luego de que la pareja se mostrara más unida que nunca en redes sociales. Ambos publicaron fotos tras compartir una romántica cena, usando anillos iguales que muchos ya señalan como sus aros de compromiso.

¿De dónde nacieron los rumores?

El propio Farfán encendió las alarmas de matrimonio hace unos días, cuando en su pódcast "Enfocados" habló abiertamente de su relación con Xiomy Kanashiro. En medio de risas, su amigo y exfutbolista Roberto Guizasola lo animó a contarlo frente a todos.

"Mi hermano también está enamorado ya, ya se va a casar, ya", dijo Guizasola bromeando, a lo que Farfán respondió sin dudar: "Yo también ya me caso, pronto ya".

Las palabras del exjugador de la selección peruana no pasaron desapercibidas. Desde ese momento las redes estallaron con comentarios y felicitaciones por la noticia.

Las pruebas que los delatarían

Este detalle de los anillos idénticos de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán no pasó por alto entre los fans. Las imágenes causaron revuelo y más de un seguidor se animó a felicitarlos por lo que parecía una promesa de matrimonio.

Incluso, la modelo Abby Woo les escribió en tono de broma: "Quiero boda y espero el parte". A lo que Jefferson no dudó en responder con humor: "Amiga, no te preocupes, serás la primera en recibir tu parte".

Por su parte, el tío de Jefferson Farfán, Cuto Guadalupe también comentó la publicación. El exfutbolista mandó sus mejores deseos.

"Algún día estaré así. Qué hermosa pareja", comentó Cuto Guadalupe. "Gracias tío", respondió Xiomy Kanashiro.

Con este mensaje, la 'Foquita' terminó de encender las redes, ya que su respuesta fue tomada como una confirmación indirecta de que los planes de boda están en marcha. Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han demostrado que su relación va viento en popa. Desde que se dejaron ver juntos, no han escondido su amor y suelen compartir fotos en pareja, viajes y momentos familiares.

En conclusión, aunque Jefferson y Xiomy aún no han confirmado oficialmente la boda, todo apunta a que el enlace sería cuestión de tiempo. Entre anillos, cenas románticas y las revelaciones de Janet Barboza, los rumores son cada vez más fuertes. Si la noticia se confirma, la 'Foquita' protagonizaría una de las bodas más esperadas de la farándula peruana.