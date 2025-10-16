Darinka cuadra a Janet por criticar su videoclip tras denuncia a Farfán: "¿Debería seguir llorando?"

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, le puso el parche en vivo a Janet Barboza luego de que la conductora cuestionara el estreno de su videoclip "Mala jugada". La 'Retoquitos' cuestionó que la canción quitaría seriedad a la denuncia que hizo al exfutbolista. La influencer la cuadró en vivo.

Darinka Ramírez le responde firme a Janet Barboza

La influencer y ahora cantante Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, no se quedó callada y le respondió en vivo a Janet Barboza después de que la conductora criticara su videoclip "Mala jugada". La también influencer defendió su decisión de seguir adelante con su carrera musical, pese a haber denunciado al exfutbolista por violencia psicológica.

Durante la última edición de "América Hoy", Janet cuestionó el lanzamiento del videoclip de Darinka, asegurando que eso podría restarle seriedad a su denuncia contra Farfán. La conductora le preguntó si se arrepentía de haber presentado el tema.

"A mi parecer y lo que dije ayer es que yo siento que lo que has hecho en este videoclip le quita peso a una denuncia de agresión, que eso le pasa a las mujeres en este país a cada hora, cada minuto y a cada segundo. Son golpeadas, (pierden la vida), etc. ¿Tú no reculas? ¿Tú dices que lo hiciste bien o lo pensarías mejor?", dijo la conductora.

Sin dudar, Darinka respondió firme y con un mensaje de empoderamiento. La influencer dejó claro que no se victimiza y que su enfoque está en salir adelante con actitud positiva.

"¿Pero entonces debería seguir llorando? No. Hay que seguir hacia adelante, seguir superándose y lo único que quiero reflejar es que las mujeres podemos seguir creciendo, a eso es lo que yo voy", expresó Darinka.

La ex de la 'Foquita' dejó claro que su videoclip no busca minimizar su denuncia, sino mostrar que puede levantarse después de lo vivido. Sin embargo, Janet insistió en su punto.

"Nadie dice que llores, lo que decimos es que una denuncia de agresión tendría que irse por el conducto regular con la Fiscalía o el Poder Judicial. Y de pronto no llevarlo al entretenimiento porque acá ya pierde peso. Uno dice: 'Oye, pero si ella la está pasando bien con el videoclip, está haciendo su business, de pronto no fue tan grave'. Ese es mi punto, Darinka", comentó Barboza.

Denuncia contra Jefferson Farfán

Como se recuerda, Darinka Ramírez presentó una denuncia por violencia psicológica contra Jefferson Farfán en la comisaría de Jesús María el pasado 3 de abril. Según reveló "Amor y Fuego", la modelo habría sufrido una fuerte discusión con el exfutbolista cuando él fue a visitar a su hija.

En el parte policial, Darinka contó que la pelea comenzó cuando le pidió a Farfán y a su primo que tuvieran cuidado con los juguetes de su hija. Según su versión, el exfutbolista reaccionó de manera inesperada y la discusión se tornó cada vez más tensa.

"Mientras el denunciado y su primo se encontraban en la sala jugando a las manos, pisando algunos juguetes de la menor, la denunciante les indicó que tuvieran cuidado... En ese momento, el denunciado se enfureció y comenzó a violentar psicológicamente: 'Lárgate, porque yo puedo comprar mil juguetes, que la vida que tienes es por mí, te alimentas de mi pensión'", se lee.

A pesar de todo, Darinka ha dejado en claro que su propósito ahora es inspirar a otras mujeres. Su videoclip "Mala jugada", estrenado junto al reguetonero 'Neno' Blas, ya supera miles de reproducciones en YouTube, y se ha convertido en un símbolo de su nueva etapa.

En conclusión, Darinka Ramírez cuadró a Janet Barboza con una respuesta firme, dejando claro que no se arrepiente de lanzar su videoclip y que su intención no es victimizarse, sino seguir creciendo. Además, dejó claro que continúa con su denuncia contra Jefferson Farfán por violencia psicológica, enfocada en buscar justicia sin dejar de lado su desarrollo personal y profesional.