RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

¿Lo tenían planeado?

Mánager de Son del Duke sobre la salida de varios cantantes: "De la noche a la mañana ya hay orquesta"

A través de sus redes, el mánager Jeinner Crisanta de Son del Duke cree que salida de Ale Seijas, Kassandra Chamané y el animador 'El Santeño' fue para formar su propia orquesta.

Mánager de Son del Duke sobre la salida de varios cantantes
Mánager de Son del Duke sobre la salida de varios cantantes (Composición Karibeña)
30/10/2025

Hace unos días, Son del Duke inició su gira por Europa, pero tuvo una salida masiva de dos cantantes femeninas y el animador 'El Santeño'. Ante esto, se corrió el rumor de una nueva agrupación y el mánager Jeinner Crisanta cree que se habrían aprovechado. 

Mánager de Son del Duke rompe su silencio

Son del Duke se encuentra en medio de la polémica luego de que Ale Seijas, Kassandra Chanamé y el animador 'El Santeño' anunciaron su renuncia del grupo el mismo día en medio de una gira por Europa. Aunque todos comunicaron que agradecían al fundador Alex Duque, señalaron que se retiraban por mal ambiente laboral.

Ante esto, el mánager Jeinner Crisanta decidió realizar una transmisión en vivo donde estuvo respondiendo algunas preguntas del público señalando que la salida de tres integrantes es muy sospechoso debido a que se rumorea sobre una nueva orquesta lista para lanzar. 

"Es mejor decir: '¿Sabes qué, señor Alex Duque? Me voy porque tengo un proyecto, quiero crecer. Le doy la mano y me voy. No esperar llegar a un país teniendo un show y lanzar un comunicado de que ya te fuiste, y decir en el comunicado que fue el mejor dueño. ¿Dónde está la sinceridad? Ni Judas se atrevió a tanto", expresó. 

Después, el mánager de la agrupación de cumbia comenta que al parecer esta nueva agrupación ya tendría todo un equipo musical ya listo, incluido canciones para cada uno de los intérpretes. Esto se habría enterado debido a que tiene muchos años dentro del rubro musical.

Pamela Franco respondería a Magaly y Pamela López disfrazándose de policía: "Llegó la oficial"
Lee también

Pamela Franco respondería a Magaly y Pamela López disfrazándose de policía: "Llegó la oficial"

"Hubo un genio de la lámpara milagrosa y, uy, de la noche a la mañana ya hay orquesta, músicos, director musical, temas. Buen genio", acotó. 

@nattshow Managger de Son del Duke habla de la renuncia de l@s cantantes ( Paola Rubio, Ale Seijas, Kasandra Chaname y de Santeño) y asegura que ellos ya tenenian su orquesta lista por eso se retiraron y que se enteraron se su retiro a través de las redes sociales 😶😮 #sondelduke #paolarubio #kasandrachaname #aleseijas #santeño ♬ sonido original - Natt Show!!

¿Estaba planeado hace mucho?

Uno de los otros rumores que había tras la salida de las cantantes y animador fue porque aparentemente los habrían dejado varados en Europa. Esto fue negado por completo, señalando que solo sería una excusa más para anunciar su retiro. 

Yolanda Medina cuenta su verdad tras polémica con Nilver Huarac: "No me gustó que me quiera tomar el pelo"
Lee también

Yolanda Medina cuenta su verdad tras polémica con Nilver Huarac: "No me gustó que me quiera tomar el pelo"

"Estuvimos en varias ciudades, todo fue un éxito. Hubo algunas cosas con las que no estábamos de acuerdo, pero como les dije, eso ya viene cosechándose desde hace tiempo, no es de Europa solamente. Lógica simple: de la noche a la mañana renuncian cuatro y ya hay orquesta, músicos", expresó. 

De esta manera, el mánager Jeinner Crisanta decidió romper su silencio tras la renuncia de Ale Seijas, Kassandra Chanamá y el animador 'El Santeño' en medio de una gira de Son Del Duke. Ahora, que estarían por presentar a su nueva orquesta, cree que todo fue planeado. 

Temas relacionados cantantes exmánager nueva orquesta salida son del duke

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Klug sorprende al someterse a cirugía estética tras ruptura con Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras separación con Melissa Klug: "Se arreglarán cuando mi hijo venga"

Macarena expone chat de ex de Said que probaría que se metió en su relación: "Me juraba que te dejaba"

Alejandra Baigorria responde tras confesión de Thamara Medina sobre su madre: "Sanar no es venganza"

¿Indirecta? Pamela López disfruta de viaje con Paul Michael y lanza mensaje: "Con los verdaderos Cueva"

últimas noticias
Karibeña