Mánager de Son del Duke sobre la salida de varios cantantes: "De la noche a la mañana ya hay orquesta"

Hace unos días, Son del Duke inició su gira por Europa, pero tuvo una salida masiva de dos cantantes femeninas y el animador 'El Santeño'. Ante esto, se corrió el rumor de una nueva agrupación y el mánager Jeinner Crisanta cree que se habrían aprovechado.

Mánager de Son del Duke rompe su silencio

Son del Duke se encuentra en medio de la polémica luego de que Ale Seijas, Kassandra Chanamé y el animador 'El Santeño' anunciaron su renuncia del grupo el mismo día en medio de una gira por Europa. Aunque todos comunicaron que agradecían al fundador Alex Duque, señalaron que se retiraban por mal ambiente laboral.

Ante esto, el mánager Jeinner Crisanta decidió realizar una transmisión en vivo donde estuvo respondiendo algunas preguntas del público señalando que la salida de tres integrantes es muy sospechoso debido a que se rumorea sobre una nueva orquesta lista para lanzar.

"Es mejor decir: '¿Sabes qué, señor Alex Duque? Me voy porque tengo un proyecto, quiero crecer. Le doy la mano y me voy. No esperar llegar a un país teniendo un show y lanzar un comunicado de que ya te fuiste, y decir en el comunicado que fue el mejor dueño. ¿Dónde está la sinceridad? Ni Judas se atrevió a tanto", expresó.

Después, el mánager de la agrupación de cumbia comenta que al parecer esta nueva agrupación ya tendría todo un equipo musical ya listo, incluido canciones para cada uno de los intérpretes. Esto se habría enterado debido a que tiene muchos años dentro del rubro musical.

"Hubo un genio de la lámpara milagrosa y, uy, de la noche a la mañana ya hay orquesta, músicos, director musical, temas. Buen genio", acotó.

¿Estaba planeado hace mucho?

Uno de los otros rumores que había tras la salida de las cantantes y animador fue porque aparentemente los habrían dejado varados en Europa. Esto fue negado por completo, señalando que solo sería una excusa más para anunciar su retiro.

"Estuvimos en varias ciudades, todo fue un éxito. Hubo algunas cosas con las que no estábamos de acuerdo, pero como les dije, eso ya viene cosechándose desde hace tiempo, no es de Europa solamente. Lógica simple: de la noche a la mañana renuncian cuatro y ya hay orquesta, músicos", expresó.

De esta manera, el mánager Jeinner Crisanta decidió romper su silencio tras la renuncia de Ale Seijas, Kassandra Chanamá y el animador 'El Santeño' en medio de una gira de Son Del Duke. Ahora, que estarían por presentar a su nueva orquesta, cree que todo fue planeado.