¡Insólito! Flavia López comete tremendo error al decir que 2x2 es 8 en 'Esto es Guerra'

La joven Flavia López ha ingresado en esta nueva temporada a 'Esto es Guerra' y ha sido relacionada sentimentalmente con Patricio Parodi. Aunque ahora, la exreina de belleza ha causado gran indignación al confundirse con una multiplicación simple.

¡Tremendo error al multiplicar!

En el programa 'Esto es Guerra', los participantes realizaron un segmento donde tenían que responder simples preguntas y si se confundía tendrían que ducharse con agua fría. Cuando llegó el turno de Flavia López le realizaron una pregunta simple, pero la joven da una respuesta insólita.

"Flavia, vamos que tú puedes, concentrada. La pregunta es la siguiente: ¿Cuánto es 2 por 2?", le preguntó el conductor, y la modelo respondió muy segura: "Ocho".

Esta respuesta, dejó muy sorprendidos y confundidos a todos causando la indignación de su equipo al no dar una respuesta correcta. Incluso, los conductores de televisión pidió que la modelo se duchara sola.

"¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No! No puede ser. No, yo me voy, me voy del programa. ¿Pueden caer ladrillos en esa ducha por favor? ¿Se puede duchar sola? Se ducha sola. Ya mucho, que diga que 2 por 2 es 8 es mucho ya", señalaron en el programa en vivo.

Sobre Flavia López y Patricio Parodi

La joven modelo ha ingreso al programa reality tras ser relacionada anteriormente con el chico reality Patricio Parodi. Desde aquel momento, Flavia López ha negado que estén saliendo y solo son amigos, a pesar de ser captados juntos en varias ocasiones entre coqueteos.

Incluso, los chicos reality se besaron en el programa en vivo por un reto de actuación y mostraron una gran química. Aún así ambos, siguen afirmando que son amigos y nada más. Esto ha causando una gran polémica en las redes, donde incluso muchas personas han opinado sobre ellos, pero aconsejan a la exreina de belleza que no este con el 'Pato'.

A parte de ser relacionado con Patricio Parodi, la joven también ha sido relacionado con otros compañeros de 'EEG'. Así como Patricio Parodi ha estado en coqueteos y relacionado también con Rosángela Espinoza, pero ella señala que no siente celos por ella y la minimiza.

De esta manera, Flavia López viene ganando mucho protagonismo en el programa reality de 'Esto es Guerra', Aunque ahora, ha llamado la atención por cometer un error tremendo y confundirse al multiplicar 2x2 causando la indignación de sus compañeros al perder un punto por algo muy simple.