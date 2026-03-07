RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Indignante!

¡Insólito! Flavia López comete tremendo error al decir que 2x2 es 8 en 'Esto es Guerra'

En el último programa de 'EEG', Flavia López dejó sorprendidos a todos tras confudirse al multiplicar 2x2 y asegurar que es 8.

Flavia López comete tremendo error al decir que 2x2 es 8 en 'Esto es Guerra'
Flavia López comete tremendo error al decir que 2x2 es 8 en 'Esto es Guerra' (Composición Karibeña)
07/03/2026

La joven Flavia López ha ingresado en esta nueva temporada a 'Esto es Guerra' y ha sido relacionada sentimentalmente con Patricio Parodi. Aunque ahora, la exreina de belleza ha causado gran indignación al confundirse con una multiplicación simple.

¡Tremendo error al multiplicar!

En el programa 'Esto es Guerra', los participantes realizaron un segmento donde tenían que responder simples preguntas y si se confundía tendrían que ducharse con agua fría. Cuando llegó el turno de Flavia López le realizaron una pregunta simple, pero la joven da una respuesta insólita.

"Flavia, vamos que tú puedes, concentrada. La pregunta es la siguiente: ¿Cuánto es 2 por 2?", le preguntó el conductor, y la modelo respondió muy segura: "Ocho". 

Esta respuesta, dejó muy sorprendidos y confundidos a todos causando la indignación de su equipo al no dar una respuesta correcta. Incluso, los conductores de televisión pidió que la modelo se duchara sola.

"¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No! No puede ser. No, yo me voy, me voy del programa. ¿Pueden caer ladrillos en esa ducha por favor? ¿Se puede duchar sola? Se ducha sola. Ya mucho, que diga que 2 por 2 es 8 es mucho ya", señalaron en el programa en vivo. 

Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco, tiene 'jugosos' contratos con la Municipalidad de Bellavista
Lee también

Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco, tiene 'jugosos' contratos con la Municipalidad de Bellavista

@riclatorrez #flavialopez asegura que 2x2 es 8 . #eeg #estoesguerra #peru #viral ♬ sonido original - Ric La Torre

Sobre Flavia López y Patricio Parodi

La joven modelo ha ingreso al programa reality tras ser relacionada anteriormente con el chico reality Patricio Parodi. Desde aquel momento, Flavia López ha negado que estén saliendo y solo son amigos, a pesar de ser captados juntos en varias ocasiones entre coqueteos.

Incluso, los chicos reality se besaron en el programa en vivo por un reto de actuación y mostraron una gran química. Aún así ambos, siguen afirmando que son amigos y nada más. Esto ha causando una gran polémica en las redes, donde incluso muchas personas han opinado sobre ellos, pero aconsejan a la exreina de belleza que no este con el 'Pato'.

Magaly sobre besos entre Samahara Lobatón con Youna: "Buscó consuelo en los brazos del ex"
Lee también

Magaly sobre besos entre Samahara Lobatón con Youna: "Buscó consuelo en los brazos del ex"

A parte de ser relacionado con Patricio Parodi, la joven también ha sido relacionado con otros compañeros de 'EEG'. Así como Patricio Parodi ha estado en coqueteos y relacionado también con Rosángela Espinoza, pero ella señala que no siente celos por ella y la minimiza.

De esta manera, Flavia López viene ganando mucho protagonismo en el programa reality de 'Esto es Guerra', Aunque ahora, ha llamado la atención por cometer un error tremendo y confundirse al multiplicar 2x2 causando la indignación de sus compañeros al perder un punto por algo muy simple.

Temas relacionados 2x2 EEG error Flavia López multiplicar

Siga leyendo

Lo Más leído

Daniela Darcourt festeja a Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Exchica reality de "Esto es Guerra" anuncia que espera una bebé tras complicaciones: "Fuerte como mami"

Imitador de Pedro Suárez-Vértiz contra jurado de "Yo Soy" tras eliminación: "Mancharon mi imagen"

Pamela López afirma que anillos que Christian Cueva publicó serían de su matrimonio: "Los mismos gustos"

últimas noticias
Karibeña