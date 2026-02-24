RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Qué dijo?

Rosángela Espinoza se pronuncia sobre el caso de Valentino: "La violencia no se justifica, mano dura"

Por medio de una entrevista, Rosángela Espinoza habló sobre la denuncia de agresión que tiene Valentino, su excompañero del reality 'EEG'.

Rosángela Espinoza sobre Valentino
Rosángela Espinoza sobre Valentino (Composición Karibeña)
24/02/2026

Hace días se viene aclarando sobre la agresión donde Valentino formó parte y terminó con una joven hospitalizada esperando una cirugía. Ante esto, la chica reality Rosángela Espinoza fue consultada sobre lo que viene pasando su excompañero. 

Rosángela Espinoza sobre Valentino

En una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Rosángela Espinoza no se hizo ajena a la denuncia por agresión que tiene Valentino de parte de una mujer. La chica reality comenta que el influencer aún es un adolescente y puede tener muchas equivocaciones.

"Aprenderá muchísimo durante todo este tiempo en su carrera. Es un adolescente, está creciendo y creo que es válido que se equivoque, que caiga y así cuando se levante va a reconocer realmente que sí estaba equivocado, que fue parte de porque es así", señaló.

Aunque señala que el streamer podría tener algún tipo de error mientras va creciendo, no justifica ninguna agresión de su parte. Por ello, señala que tiene tomarse las medidas necesarias bajo sus acciones.

"La violencia obviamente no se justifica de ningún tipo. Yo considero que ya pidió las disculpas, me imagino que se va a reivindicar. Y bueno, Candela, mano dura con Valentino", dijo.

Madre de Valentino tomaría medidas legales contra Janet Barboza por sus acusaciones: "Lo voy a defender"
Lee también

Madre de Valentino tomaría medidas legales contra Janet Barboza por sus acusaciones: "Lo voy a defender"

¿Qué dijo la madre del influencer?

En una entrevista en el podcast 'Face to Face', la madre de Valentino se hizo presente para defender a su hijo y mostrar algunas de sus pruebas de la agresión a la joven, además de la conversación que tuvo con un familiar de la mujer hospitalizada. Ante esto, no dudó en arremeter contra Janet Barboza tras sus declaraciones en 'América Hoy'. 

Carlos Alcántara habría coqueteado con Shirley Arica en entrevista: "Fue un pretexto para conocerte"
Lee también

Carlos Alcántara habría coqueteado con Shirley Arica en entrevista: "Fue un pretexto para conocerte"

"Eso me duele, a eso no queríamos llegar porque todo se tiene que hablar con la verdad y yo voy a tomar las medidas que sean necesarias, porque mi hijo no es ningún agresor ni pateador de mujeres, como la señora lo ha indicado", dijo la señora.

Tras ser acusado de haber golpeado fuertemente a la joven siendo enviada al hospital por fracturas, el influencer Valentino decidió pronunciarse por sus redes sociales con un video negando este tipo de agresión.  Inicialmente, aclaró que no se puede agredir a una mujer, pero que actuó en defensa propia al ver que agredían a su hermano por esta persona.

De esta manera, Rosángela Espinoza que tuvo cierta amistad con Valentino cuando estaba en 'EEG' aconsejó al influencer tras denuncia por agresión, pero señala tendrá que hacerse responsable de sus acciones por la joven hospitalizada.

Temas relacionados mano dura Rosángela Espinoza Valentino violencia no se justifica

Siga leyendo

Lo Más leído

Exchica reality de "Esto es Guerra" anuncia que espera una bebé tras complicaciones: "Fuerte como mami"

Reconocido actor aparece como vagabundo pidiendo limosna en plena calle: ¿De quién se trata?

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio', oficializó relación con Mathias Spitzer: "Los rumores son ciertos"

últimas noticias
Karibeña