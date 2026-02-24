Rosángela Espinoza se pronuncia sobre el caso de Valentino: "La violencia no se justifica, mano dura"

Hace días se viene aclarando sobre la agresión donde Valentino formó parte y terminó con una joven hospitalizada esperando una cirugía. Ante esto, la chica reality Rosángela Espinoza fue consultada sobre lo que viene pasando su excompañero.

Rosángela Espinoza sobre Valentino

En una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Rosángela Espinoza no se hizo ajena a la denuncia por agresión que tiene Valentino de parte de una mujer. La chica reality comenta que el influencer aún es un adolescente y puede tener muchas equivocaciones.

"Aprenderá muchísimo durante todo este tiempo en su carrera. Es un adolescente, está creciendo y creo que es válido que se equivoque, que caiga y así cuando se levante va a reconocer realmente que sí estaba equivocado, que fue parte de porque es así", señaló.

Aunque señala que el streamer podría tener algún tipo de error mientras va creciendo, no justifica ninguna agresión de su parte. Por ello, señala que tiene tomarse las medidas necesarias bajo sus acciones.

"La violencia obviamente no se justifica de ningún tipo. Yo considero que ya pidió las disculpas, me imagino que se va a reivindicar. Y bueno, Candela, mano dura con Valentino", dijo.

¿Qué dijo la madre del influencer?

En una entrevista en el podcast 'Face to Face', la madre de Valentino se hizo presente para defender a su hijo y mostrar algunas de sus pruebas de la agresión a la joven, además de la conversación que tuvo con un familiar de la mujer hospitalizada. Ante esto, no dudó en arremeter contra Janet Barboza tras sus declaraciones en 'América Hoy'.

"Eso me duele, a eso no queríamos llegar porque todo se tiene que hablar con la verdad y yo voy a tomar las medidas que sean necesarias, porque mi hijo no es ningún agresor ni pateador de mujeres, como la señora lo ha indicado", dijo la señora.

Tras ser acusado de haber golpeado fuertemente a la joven siendo enviada al hospital por fracturas, el influencer Valentino decidió pronunciarse por sus redes sociales con un video negando este tipo de agresión. Inicialmente, aclaró que no se puede agredir a una mujer, pero que actuó en defensa propia al ver que agredían a su hermano por esta persona.

De esta manera, Rosángela Espinoza que tuvo cierta amistad con Valentino cuando estaba en 'EEG' aconsejó al influencer tras denuncia por agresión, pero señala tendrá que hacerse responsable de sus acciones por la joven hospitalizada.