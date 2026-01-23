Abogado de Sergio Peña rompe su silencio tras grave denuncia: "Estoy seguro de que los tres chicos serán absueltos"

El mundo del fútbol y el espectáculo peruano se encuentra en vilo tras la grave denuncia que involucra a tres jugadores de Alianza Lima. El abogado de Sergio Peña, uno de los implicados, salió al frente para aclarar la postura del futbolista y revelar detalles de la acusación presentada en su contra.

Defensa del abogado de Sergio Peña

El entorno de Alianza Lima se encuentra en el ojo de la tormenta tras la reciente y fuerte denuncia que involucra a figuras del plantel blanquiazul. El abogado Juan Peña, defensa legal del futbolista Sergio Peña, rompió su silencio y lanzó declaraciones que ya están dando de qué hablar en todas las redes sociales.

En una entrevista para el programa 'Siempre a las Ocho', el abogado del jugador de Alianza Lima, Sergio Peña, aseguró que su cliente es totalmente ajeno a los hechos delictivos que se le imputan. El letrado enfatizó que el futbolista fue el primero en emitir un comunicado oficial para deslindar responsabilidades.

"Yo lo leo así: Si él hubiera visto un acto de agresión sexual en contra de una mujer, no lo hubiera permitido", sentenció Juan Peña, marcando una distancia clara entre su defendido y cualquier conducta violenta.

Otra interrogante fue sobre la ubicación del futbolista, la conductora preguntó si el jugador se encontraba en su domicilio, a lo que el abogado respondió con cautela. Sergio Peña se encuentra en Lima, pero fuera de su hogar por seguridad.

"Hay hinchas que sin conocer los hechos justifican la agresión porque, según ellos, habrían participado. He descartado la agresión en manada", aclaró el defensor legal, pidiendo protección para la integridad física no solo de los jugadores, sino de sus familias.

Este escándalo no solo afecta la carrera deportiva de los involucrados, sino que ha calado hondo en sus círculos más cercanos. Ante la pregunta sobre la situación con la esposa de Sergio Peña, el abogado prefirió mantenerse al margen de los detalles privados.

¿Qué pasará con Miguel Trauco y Carlos Zambrano?

Aunque su cliente principal es Sergio Peña, el abogado se mostró optimista sobre el destino de los tres jugadores señalados. Basándose en la información que maneja hasta el momento, confía plenamente en que la justicia les dará la razón.

"Estoy seguro de que los tres chicos van a salir absueltos de esta acusación. De lo que he conocido, no ha habido agresión por parte de ninguno de los tres", concluyó con seguridad.

Tanto Carlos Zambrano como Miguel Trauco emitieron sendos comunicados rechazando categóricamente las imputaciones. No obstante, el proceso legal recién inicia y será en las próximas semanas cuando las pruebas que se presenten ayuden a esclarecer lo sucedido.

De esta forma, el abogado de Sergio Peña deslindó al futbolista de la grave denuncia en su contra. Solo el avance de las investigaciones y las pericias judiciales determinarán si el jugador de Alianza Lima y los demás implicados logran limpiar su imagen tras este escándalo que ha paralizado al país.