Pedro Gallese y su esposa coinciden en evento con Lucero Jara, la joven del recordado ampay en el hotel

Pedro Gallese y Lucero Jara protagonizaron en 2019 uno de los ampays más comentados, cuando el arquero fue captado saliendo de un hotel con la influencer, hecho que provocó el fin de su matrimonio con Claudia Díaz. Aunque luego se dejó ver nuevamente con su esposa, el escándalo sigue vigente. Seis años después, la pareja volvió a coincidir en un mismo lugar que Lucero.

Gallese y Claudia Díaz coinciden en un evento con Lucero Jara

La coincidencia se produjo durante el aniversario de Alexander Abreu y Havana D'Primera, celebrado en Scencia La Molina. El espectáculo reunió a varias figuras nacionales que asistieron como público. Entre ellos se encontraba Pedro Gallese, quien llegó acompañado de su esposa Claudia Díaz para disfrutar del concierto.

Sin embargo, la atención giró rápidamente hacia otra asistente: Lucero Jara. La joven influencer, que en 2019 protagonizó el polémico ampay con el arquero, también acudió al evento y fue captada por las cámaras de "Magaly TV, la firme" bailando junto a un grupo de amigos a pocos metros del futbolista. Aunque no queda claro si se vieron directamente, sí hubo un momento que llamó la atención.

Según las imágenes del programa, Gallese acompañó a su esposa al baño y, apenas segundos después de que regresaran a su lugar, Lucero apareció en la misma zona. Pese a lo cercano del movimiento, finalmente no hubo un encuentro frente a frente. Las cámaras mostraron que la influencer se retiró hacia un lado junto a sus amigas, mientras Gallese y Claudia avanzaron en dirección contraria.

Magaly Medina ironiza sobre el encuentro de Gallese y Lucero Jara

Tras la emisión de las imágenes, Magaly Medina reaccionó con su habitual estilo crítico e irónico. La conductora se mostró sorprendida por la coincidencia y no dudó en comentar los detalles que observó en el video.

"¿Qué coincidencias, no? El concierto de Alexander Abreu hizo que pasaran esta serie de coincidencias. Gallese y la esposa, que además estaba vestida bien parecida a la extrampa", expresó Medina, subrayando que ambos atuendos tenían un estilo similar.

La periodista también dejó abierta la posibilidad de un cruce entre Claudia Díaz y Lucero Jara: "Y cuando van al baño, yo no sé en qué momento se cruzan. Ahí está la esposa de Gallese y luego por ahí ven que los dos se cruzan en el camino al baño. En algún momento, la esposa y la trampa se han tenido que ver en el baño".

Finalmente, Medina remarcó la similitud entre los brillos de ambos outfits, lanzando un comentario en tono burlón: "Las dos en brillos. Parece que tiene los mismos gustos 'San Gallese'. Coincidencias de la vida".

El episodio ha reactivado uno de los temas más sensibles en la vida pública de Pedro Gallese. Aunque el arquero y su esposa mantienen actualmente una relación consolidada tras superar la crisis de 2019, la presencia de Lucero Jara en el mismo evento generó inevitablemente especulaciones y comentarios en redes sociales.