Rosángela Espinoza y su inesperada reacción al comentario del presidente José Jerí: "Mi momento"

Rosángela Espinoza respondió a las recientes declaraciones del presidente José Jerí, quien generó revuelo al admitir que la competidora de 'Esto es Guerra' aún le parece "atractiva". El comentario desató reacciones en redes, especialmente entre los seguidores de la modelo, que esperaban conocer su postura.

Rosángela Espinoza responde al comentario del presidente

El tema surgió en el pódcast 'Siempre a las 8,' conducido por Milagros Leiva. La periodista le pidió al presidente mencionar a la figura pública que considera más atractiva, generando evidente incomodidad. José Jerí hizo una pausa y, tras unos segundos, confirmó que mantiene la misma opinión que expresó años atrás en redes.

"En su momento lo he dicho. Hace un par de años a mí me parecía y me parece una mujer muy atractiva, Rosángela Espinoza", aseguró el mandatario, recordando un tuit que publicó luego de conocerla en un evento.

La frase no tardó en viralizarse en plataformas como TikTok, donde usuarios comentaron masivamente, e incluso etiquetaron a Rosángela para que reaccionara. Entre los mensajes que recibió, algunos seguidores bromeaban sobre la inesperada mención presidencial.

"Primera dama, tú misma eres", escribió un usuario. La modelo respondió con dos emojis: unos ojos abiertos y una risa, dejando entrever que tomó el comentario con humor. En otro mensaje, un seguidor añadió: "Rous, llegó tu momento, mi primera dama". Espinoza volvió a contestar entre risas: "Mi momento (emoji de risa)".

Aunque los internautas ya la imaginan en un rol político cercano al presidente, Rosángela no ha insinuado ninguna intención de tomarse en serio esas especulaciones. Aun así, las reacciones generaron más conversación, sobre todo porque no fue la única figura mencionada durante la entrevista.

Rosángela Espinoza reacciona a los comentarios del presidente José Jerí.

Samantha Batallanos también reacciona a las declaraciones de José Jerí

En otro momento del diálogo, Leiva mencionó a Samantha Batallanos, quien días atrás insinuó públicamente que no tendría problema en conocer al presidente. Ante la posibilidad de una cena, Jerí no descartó el encuentro, aunque admitió las limitaciones que le impone su cargo.

"Habría que ver las oportunidades en que se den las cosas y los momentos", expresó, dejando abierta la especulación mediática.

Poco después, Batallanos reaccionó desde sus redes sociales con un mensaje que alimentó aún más la conversación pública: "Yo invito", escribió, en un tono pícaro que no pasó desapercibido.

Respuesta de Samantha Batallanos.

Las declaraciones del presidente José Jerí sobre Rosángela Espinoza encendieron un debate en redes y provocaron respuestas inmediatas tanto de la participante de 'Esto es Guerra' como de Samantha Batallanos. Mientras la primera tomó la situación con humor, la segunda aprovechó el momento para mantener la atención pública.