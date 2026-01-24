Samahara Lobatón comparte curioso mensaje en medio de polémica: "Dios ve tu corazón y tus luchas"

El caso de agresión de Samahara Lobatón a manos de Bryan Torres ha causado muchas opiniones dentro del espectáculo y más cuando fue Melissa Klug quien puso la denuncia y no la influencer. Ahora, la joven madre decide pronunciarse con curioso mensaje.

El mensaje de Samahara Lobatón

Por medio de sus redes sociales, Samahara Lobatón solo ha compartido videos para seguir facturando con las marcas ya comprometidas y algunas fotos de su vida con sus hijos. Ahora, la influencer publicó un mensaje donde se refugia en la religión en medio de toda la polémica.

"Dios ve tu corazón, tus luchas y tu esfuerzo. El conoce tu cansancio, pero también tu capacidad para seguir adelante. Cuando ya no puedes más, recuerda que no estás caminando solo. Dios cree en ti, incluso cuando tú dudas de ti mismo", expresó.

Samahara Lobatón mensaje

En los últimos días, la influencer ha sido muy critica por no querer denunciar a Bryan Torres por la agresión que sufrió, y más de que aparentemente habrían retomado su relación hace unos días. Incluso, hay quienes la cuestionan por ir en contra de su madre, a pesar de que ella ha estado velando que la justicia se apresure para investigar al salsero.

Ministerio Público investiga a Bryan Torres

Por medio de un comunicado, el Ministerio Público ha dado a conocer a medios de prensa que ha iniciado una investigación preliminar contra el salsero Bryan Torres. Cómo se recuerda, el caso de inicio luego de que se viralizara el vídeo de agresión hacia Samahara Lobatón.

"La Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Cuarto Despacho) inició investigación preliminar contra Bryan Torres por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja, Samahara Lobatón", expresó.

Quien ha sido encargo del caso es el fiscal Eddy Torvisco Tipiana. Ha analizado la denuncia presentada por la empresaria Melissa Klug, incluyendo los videos que evidencian la agresión que recibió la influencer Samahara, y emitió la disposición para iniciar las diligencias correspondientes sobre el caso.

De esta manera, al joven Samahara Lobatón se encuentra en medio de la polémica luego de no querer denunciar a su agresor Bryan Torres. Aún así la joven ha decidido no pronunciarse directamente y solo atinó a compartir un mensaje donde señala que se refugia en la religión tras enfrentar todos sus problemas.