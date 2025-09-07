Eliminatorias Sudamericanas: Óscar Ibáñez define la posible alineación para el Perú vs. Paraguay

La Selección Peruana ya no tiene opciones de clasificar al Mundial 2026 después de la dura goleada sufrida en Montevideo frente a Uruguay. Sin embargo, Oscar Ibáñez dejó en claro que el equipo buscará cerrar con dignidad las Eliminatorias Sudamericanas. Para ello, planea mandar al campo a los jugadores más experimentados con el objetivo de vencer a Paraguay en el Estadio Nacional.

Con Zambrano y Tapia de regreso en el once

En los entrenamientos realizados en el Estadio Nacional, Ibáñez probó la oncena que podría enfrentar a los guaraníes. Pedro Gallese se mantendrá bajo los tres palos, luego de un partido en Montevideo donde poco pudo hacer ante la contundencia uruguaya.

La defensa sufrirá modificaciones. Luis Advíncula seguirá por el sector derecho y Marcos López por el izquierdo, pero en la zaga central aparecerá Carlos Zambrano para acompañar a Renzo Garcés. El defensa de Alianza Lima no fue considerado en el último partido, ya que se encontraba en Alemania recuperando ritmo de competencia.

En la volante también habrá variantes importantes. Renato Tapia y Sergio Peña regresarían al equipo, dejando fuera a Erick Noriega y Christofer Gonzales. Yoshimar Yotún, pese a su bajo rendimiento frente a Uruguay, se mantendrá como interior por izquierda, buscando darle equilibrio al medio sector.

En ataque, Joao Grimaldo sería la principal novedad en reemplazo de Kevin Quevedo. Kenji Cabrera conservará su lugar por la banda opuesta y Luis Ramos continuará como centrodelantero. Así, la Blanquirroja formaría con: Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés y López; Tapia, Yotún y Peña; Grimaldo, Cabrera y Ramos.

La selección peruana trabajó hoy con Carlos Zambrano, Renato Tapia y Joao Grimaldo como novedades, en el equipo que se proyecta a iniciar acciones vs. Paraguay. @MovistarDeporPe pic.twitter.com/rL96TtjiSX — Marcello Merizalde (@CHELONETA10) September 7, 2025

Perú vs. Paraguay: hora y contexto del partido

El último encuentro de la Selección en estas Eliminatorias se jugará el martes 9 de septiembre a las 6:30 p. m. en Lima (8:30 p. m. en Asunción). Aunque Perú no tiene ninguna posibilidad de clasificar, los jugadores saldrán a buscar un triunfo que les permita despedirse con decoro y agradecer a la hinchada que los acompañó durante todo el proceso, tanto de local como de visitante.

El mayor déficit de la Blanquirroja fue la falta de gol, factor que la dejó fuera de la cita mundialista en Norteamérica 2026. Pese a ello, Ibáñez recalcó que el equipo tiene la obligación de dar lo mejor en casa y dejar una buena imagen.

Paraguay, por su parte, ya aseguró su boleto directo al Mundial, pero llega motivado por cerrar la campaña con otra victoria. Actualmente, la Albirroja ocupa la sexta posición con 25 puntos, los mismos que Colombia, aunque con menor diferencia de goles.

En conclusión, el Perú vs. Paraguay marcará el cierre de un camino difícil para la Blanquirroja, que no logró cumplir el sueño de volver a un Mundial. Pese a la eliminación, Oscar Ibáñez apuesta por un once competitivo con el regreso de figuras como Zambrano y Tapia. El compromiso no solo es deportivo, sino también con la afición, que espera ver a su selección despedirse con una victoria.