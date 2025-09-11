Conmebol oficializó nueva sede para final de la Copa Sudamericana 2025: ¿Se jugará en Lima?

Después de varias semanas de incertidumbre y rumores, la Conmebol anunció de manera oficial que la final de la Copa Sudamericana 2025 no se disputará en Bolivia como estaba previsto. El estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, no cumplió con los plazos ni con los avances exigidos para albergar un evento, lo que obligó a tomar una decisión de emergencia.

Conmebol confirma que la final se jugará en Asunción

Mediante un comunicado, Conmebol explicó que la última inspección técnica realizada en el estadio boliviano arrojó resultados negativos respecto al avance de las obras y adecuaciones necesarias para un evento de esta magnitud.

"La Conmebol informa que, pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al 'Tahuichi' Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronogramas de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la Conmebol Sudamericana 2025", señaló el pronunciamiento.

Ante este escenario, el organismo aplicó el protocolo vigente para finales únicas, que establece que, en caso de inconvenientes con la sede asignada, la final se trasladará a Asunción, la ciudad que albergó la edición anterior. De esta manera, la capital paraguaya fue elegida como nuevo escenario del partido definitorio.

"En atención a estas circunstancias la Conmebol ha resuelto trasladar la sede de la final de la Conmebol Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada. La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas. Se han iniciado las conversaciones con el gobierno de Paraguay y con la APF a fin de coordinar los trabajos de organización", detalló la institución.

Conmebol confirmó que la final de la Sudamericana ya no se jugará en Bolivia.

Reacciones y confirmación oficial de Alejandro Domínguez

La noticia generó distintas reacciones, pues en un inicio se especuló que Lima podría convertirse en sede alternativa, teniendo en cuenta que la final de la Copa Libertadores 2025 también se desarrollará en la capital peruana. Sin embargo, esa opción quedó descartada tras una conversación entre el presidente del Instituto Peruano del Deporte y Alejandro Domínguez, titular de Conmebol.

El propio Domínguez confirmó el cambio de sede a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter): "¡Cambio de sede! La final de la CONMEBOL Sudamericana 2025 se jugará en Asunción", escribió.

¡Cambio de sede! La final de la CONMEBOL #Sudamericana 2025 se jugará en Asunción. pic.twitter.com/hKm8JPwIu4 — Alejandro Domínguez (@agdws) September 11, 2025

En conclusión, el cambio de sede de la Copa Sudamericana 2025 marca un nuevo desafío para la organización del torneo, a la vez que confirma el papel de Paraguay como centro de grandes definiciones en el fútbol sudamericano. Aunque Bolivia perdió la oportunidad de recibir este evento histórico, la expectativa se mantiene alta entre los fanáticos que esperan una final vibrante en Asunción.