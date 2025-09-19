Anthony Rivera 'Corazoncito' de Papillón le regaló flores amarillas a Vali Valilon ¿La quiere conquistar?

Dentro de pocos días, se celebrará el día de la primavera donde se tiene la tradición de entregar flores amarillas a las personas que más quieres. Es así como el cantante de Papillón, Anthony Rivera, sorprendió a la locutora Vali Valilon.

¿Anthony Rivera pretende a Vali Valilon?

En el programa de 'Habla Kausa', Vali Valilon estaba locutando cuando el cantante Anthony Rivera 'Corazoncito' de Papillón llegó con un ramo de flores. El artista no dudó en dedicarle unas tiernas palabras a la influencer.

"Espero no ser el primero, sino el único (Hasta ahorita eres el primero y el único) Esas flores representan lo linda que eres, lo mucho que iluminas este lugar. Eres una chica muy linda, me ofrecí para traerte estas flores y cantarte un poquito", expresó.

Después, el cantante de cumbia inició a interpretar el tema "Volver a Amar" de Cristian Castro. Sin duda, una canción que llegó al corazón de la locutora radial. Luego, 'Corazoncito' no dudó en elogiarla por su presencia, pero la joven le bromeó.

"Gracias por adornar este set con tu presencia, las flores son hermosas como tú", comentó, y dijo: "Muchas gracias de verdad, no me lo esperaba. Es una bonita sorpresa, pero en las flores no encuentro los dólares. ¿Quieres darme algo amarillo, dame un oro?", menciona la locutora entre bromas.

Los últimos éxitos de Papillón

Hace unas semanas, Papillón realizó un concierto por todo lo alto para celebrar su 28° aniversario. Así mismo, la agrupación estrenó el videoclip de "Quién no lloró por amor" en la voz de Karen Peña, que ya viene sumando miles de vistas.

Otro tema que se lanzó hace poco fue el videoclip de "Me enamoré", donde el grupo realizó una colaboración con la reconocida cantante Estrella Torres. La canción ha superado más de 144 mil reproducciones en YouTube a pocos días de su estreno.

El grupo de cumbia viene preparando más lanzamientos con nuevos temas para sus seguidores. Estos sencillos ya se encuentran disponbles en todas las plataformas digitales. Al público le ha encantado cada una de las canciones publicadas y vienen compartiendo en todas las redes sociales.

En conclusión, Papillón viene sorprendiendo con más lanzamientos en sus redes y sorprendiendo, como el cantante Anthony Rivera que apareció hoy cantando para la locutora Vali Valilon en el programa de Habla Kausa. Además, le llevó unas flores amarillas y dedicó unas tiernas palabras en vivo en la radio.