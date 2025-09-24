¿Tercera en discordia? Periodista deja entrever motivos de separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente su separación de Milett Figueroa, luego de dos años de relación. La noticia no solo impactó en medios argentinos y peruanos, sino que despertó especulaciones sobre los motivos detrás de la ruptura. El periodista Agus Rey dejó entrever que una persona en particular habría influido en la decisión del conductor.

¿Marcelo Tinelli habría elegido a otra conductora?

Durante su intervención en el programa Magaly TV: La Firme, Agus Rey aseguró que una conductora argentina estaría relacionada con la ruptura: "Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia", comentó en vivo.

Poco después, precisó que se trataba de Sabrina Rojas, compañera de Tinelli en su podcast. El periodista detalló que la química entre Tinelli y Rojas había sido evidente incluso antes de la confirmación oficial de la separación.

"Hoy en la mañana comentamos el estreno y analizamos todo, casualmente sin saber la confirmación de que estaban separados, dijimos lo mismo: '¿Qué química hay entre Marcelo y Sabrina Rojas? Es modelo, conductora'", agregó Rey, mientras Magaly Medina enfatizó: "Es su compañera en el pódcast, la rubia".

Además, Agus Rey señaló que Ángel de Brito habría dado pistas sobre la separación, lo que habría alimentado los rumores:

"Se tiene la teoría de que entre ellos ya pasó algo seguramente, pero se conocen porque Sabrina bailó en el 2008. Hicieron match y se conocen de toda la vida (...) Hoy Ángel De Brito cuando termina LAM dice: 'Un beso a Sabrina Rojas'. Como que confirma la separación, alimentando aún más los rumores de que podría pasar algo entre ellos".

Reacciones divididas en redes sociales

La confirmación de la ruptura provocó reacciones inmediatas en redes sociales. Los usuarios se dividieron entre mensajes de apoyo a Milett y comentarios en tono humorístico sobre la situación. Algunos internautas destacaron la fortaleza y luz propia de la modelo:

"Milett seguirá brillando por donde vaya, tiene luz propia" y "Al final, el señor se aburrió, mejor que busque a otro".Otros seguidores optaron por bromear sobre la reacción de la familia de la modelo: "Pobre la mamá de Milett, Doña Martha debe estar en UCI" y "Doña Martha, la más sufrida", fueron algunos de los comentarios que circulan en plataformas digitales.

En conclusión, la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa marca el fin de una relación muy expuesta a la prensa, dejando abierta la especulación sobre nuevos vínculos del conductor argentino. Mientras tanto, el público permanece atento a posibles declaraciones futuras y al desarrollo de rumores en torno a Sabrina Rojas y su cercanía con Tinelli.