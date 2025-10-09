Milett Figueroa se confiesa sobre Marcelo Tinelli en podcast: "Sentí algo místico cuando lo vi"

Hace unas semanas, Marcelo Tinelli reveló que terminó su relación amorosa con Milett Figueroa, pero a los pocos días se reconciliaron. Actualmente, se encuentran en Perú y durante un podcast revelaron cómo se conocieron.

Milett sintió algo místico al ver a Tinelli

En el podcast de Marcelo Tinelli en 'Estamos de paso', el argentino se presentó al lado de su pareja Milett Figueroa sorprendiendo al público con su unión. Tras su reconciliación, la pareja reveló sentirse muy unida tras terminar brevemente.

Es así como decidieron contar cómo se conocieron por primera vez en Argentina. La peruana reveló que vio a Tinelli cuando firmó su contrató y sin duda, le llamó la atención, pero no quiso intentar nada debido a que iba por trabajo solamente. Aunque, comenta que después sintió una conexión mágica que le hizo parar su mundo.

"Me pasó como algo, en mi mente no estaba estar con alguien porque acababa de llegar a Argentina a bailar. Lo conocí y en el día de la foto sentí algo místico cuando lo vi. Hubo un momento en que se paró todo y era como solamente nosotros nos vimos", dijo.

Después, la modelo agrega que tuvo que entrevistarlo como corresponsal de Perú y sintió muchos nervios. Esto se debía a que sentía algo diferente que le llamaba la atención.

"Yo me reía como si ya lo conociera de otro lugar y recién lo acaba de conocer. Lo veo y tenía que entrevistarlo, yo lo miraba y me puse nerviosa por primera vez. No lo podía mirar porque me daba mucha risa", expresó la joven.

¿Tinelli planea pedirle la mano a Milett?

Durante un programa de TV en Perú, Tinelli fue consultado por la ruptura y reconciliación con la modelo. Cuando le preguntaron si se volvería a casar, Tinelli respondió con una frase que emocionó a todos. Y ante la posibilidad de sorprender con una pedida de mano a Milett, el presentador fue claro.

"Yo no cierro ninguna puerta a nada, nunca en la vida, porque cada vez que cerré alguna puerta, se abrió el otro día", mencionó. "En cualquier momento nos puede sorprender, quizás con la pedida, ¿no?", preguntó la reportera de "América Hoy". "Sí, totalmente", señaló Tinelli.

De esta manera, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están en su mejor momento de su relación amorosa tras reconciliarse. Incluso, la modelo peruana recordó aquella vez que lo vio por primera vez y afirma haber sentido algo místico que le causó muchos nervios.