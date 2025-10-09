RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Enamorados!

Milett Figueroa se confiesa sobre Marcelo Tinelli en podcast: "Sentí algo místico cuando lo vi"

Por medio del podcast de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa contó cómo lo conoció y afirma que sintió algo místico al verlo por primera vez.

Milett Figueroa se confiesa sobre Marcelo Tinelli en podcast
Milett Figueroa se confiesa sobre Marcelo Tinelli en podcast (Composición Karibeña)
09/10/2025

Hace unas semanas, Marcelo Tinelli reveló que terminó su relación amorosa con Milett Figueroa, pero a los pocos días se reconciliaron. Actualmente, se encuentran en Perú y durante un podcast revelaron cómo se conocieron. 

Milett sintió algo místico al ver a Tinelli

En el podcast de Marcelo Tinelli en 'Estamos de paso', el argentino se presentó al lado de su pareja Milett Figueroa sorprendiendo al público con su unión. Tras su reconciliación, la pareja reveló sentirse muy unida tras terminar brevemente. 

Es así como decidieron contar cómo se conocieron por primera vez en Argentina. La peruana reveló que vio a Tinelli cuando firmó su contrató y sin duda, le llamó la atención, pero no quiso intentar nada debido a que iba por trabajo solamente. Aunque, comenta que después sintió una conexión mágica que le hizo parar su mundo.

"Me pasó como algo, en mi mente no estaba estar con alguien porque acababa de llegar a Argentina a bailar. Lo conocí y en el día de la foto sentí algo místico cuando lo vi. Hubo un momento en que se paró todo y era como solamente nosotros nos vimos", dijo. 

Después, la modelo agrega que tuvo que entrevistarlo como corresponsal de Perú y sintió muchos nervios. Esto se debía a que sentía algo diferente que le llamaba la atención. 

¡Sorprende con nuevo galán! Janet Barboza deja atrás a bartender y Edson bromea: "Podría ser su bisnieto"
Lee también

¡Sorprende con nuevo galán! Janet Barboza deja atrás a bartender y Edson bromea: "Podría ser su bisnieto"

"Yo me reía como si ya lo conociera de otro lugar y recién lo acaba de conocer. Lo veo y tenía que entrevistarlo, yo lo miraba y me puse nerviosa por primera vez. No lo podía mirar porque me daba mucha risa", expresó la joven.

@josepastord #greenscreen Esto hablaron en llega a Perú!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #milettfigueroa #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

¿Tinelli planea pedirle la mano a Milett?

Durante un programa de TV en Perú, Tinelli fue consultado por la ruptura y reconciliación con la modelo. Cuando le preguntaron si se volvería a casar, Tinelli respondió con una frase que emocionó a todos. Y ante la posibilidad de sorprender con una pedida de mano a Milett, el presentador fue claro.

Edison Flores se pronunció tras rumores de romance luego de separarse de Ana Siucho: ¿Qué dijo el 'Orejitas'?
Lee también

Edison Flores se pronunció tras rumores de romance luego de separarse de Ana Siucho: ¿Qué dijo el 'Orejitas'?

"Yo no cierro ninguna puerta a nada, nunca en la vida, porque cada vez que cerré alguna puerta, se abrió el otro día", mencionó. "En cualquier momento nos puede sorprender, quizás con la pedida, ¿no?", preguntó la reportera de "América Hoy". "Sí, totalmente", señaló Tinelli.

De esta manera, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están en su mejor momento de su relación amorosa tras reconciliarse. Incluso, la modelo peruana recordó aquella vez que lo vio por primera vez y afirma haber sentido algo místico que le causó muchos nervios. 

Temas relacionados conocieron Marcelo Tinelli Milett Figueroa mistico podcast

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Balacera en concierto de Agua Marina! Luis Quiroga y su hermano resultaron heridos tras ataque armado

Reconocida cantante y sus músicos fallecen en fatal accidente mientras se dirigían a una presentación

¡Tragedia en Canta! Bus de reconocida orquesta cae a un abismo y se reportan varios heridos

Karina Jordán admite que sufrió al ver a su esposo como pareja de Flavia Laos en película: "Me cuesta"

Artistas de cumbia saludaban a "El Monstruo" bajo amenazas: revelan audio donde extorsiona a Agua Marina

últimas noticias
Karibeña