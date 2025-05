Maryjane Ramírez revela nueva violencia mutua con Greg Michel: "Agarré un objeto filudo para darle miedo"

Desde hace tiempo, Maryjane Ramírez y Greg Michel vienen pasando una relación llena de denuncia y agresiones. Luego de que habrían retomado su relación aparentemente, la modelo reveló que hubo una fuerte agresión que llevó al fin de su romance nuevamente.

En la madrugada del día 8 de mayo, Maryjane Ramírez se comunicó con uno de los reporteros de Magaly Medina para contar la situación tensa que vivía con Greg Michel. En la llamada, la modelo expresó que ambos tuvieron una fuerte discusión que la llevó a amenazar al ex chico reality, pero que de igual manera él trato de hacerse daño a manos de ella.

"Yo sé que él en cualquier momento o me puede hacer algo a mí, o yo por defenderme, tengo miedo a hacer algo que yo pueda terminar mal. Ayer en un momento de furia, de cólera discutimos. Yo agarré un objeto filudo y para darle miedo le dije 'no te acerques a mí y no me vuelvas hacer daño porque yo te voy, yo soy capaz de acuchillarte'. Él agarró mi mano y trató de acuchillarse con mi mano. Yo le hacía para darle miedo a él y me dijo 'acuchíllame para que te vayas presa y te cag*s toda tu vida'", se escucha decir a la joven en la llamada.