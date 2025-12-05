Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero de críticas con carta: "No existe nadie más disciplinado"

En medio de las críticas hacia Paolo Guerrero por su reciente desempeño con Alianza Lima, su pareja Ana Paula Consorte salió a defenderlo con una conmovedora carta pública en redes sociales. La modelo brasileña no solo resaltó las virtudes del futbolista en la cancha, sino también su rol como padre y compañero.

Ana Paula Consorte le dedica emotiva carta a Paolo Guerrero

En medio de los comentarios negativos que ha recibido Paolo Guerrero por su rendimiento con Alianza Lima, su pareja, Ana Paula Consorte, salió al frente con una emotiva carta que se hizo viral en redes. A través de su cuenta de Instagram, Ana Paula compartió un texto dirigido a Paolo Guerrero, donde dejó ver la admiración que siente por él y su molestia ante las críticas.

"Hoy quiero decir algo que muchos olvidan, pero que yo veo todos los días: no existe nadie más disciplinado, más comprometido y más entregado que tú. Quien se atreve a decir lo contrario simplemente no conoce tu verdad. A tus 41 años sigues vigente, haciendo goles, trabajando duro y demostrando la grandeza que algunos se niegan a reconocer", escribió la modelo.

El mensaje fue tomado como una clara respuesta a quienes han criticado el desempeño del delantero tras el último partido de semifinal ante Sporting Cristal. Ana Paula continuó su mensaje recordando lo que vive día a día junto al futbolista, dejando en evidencia el lado más humano de Paolo, quien también se dedica por completo a su familia.

"Desde adentro de nuestra casa veo lo que el mundo no ve. Tu disciplina, tu amor por el fútbol, tu responsabilidad como padre, tu dedicación en las madrugadas con nuestro bebé llorando. Te veo temprano cambiando pañales, ayudando con el baño de ellos y compartiendo tantas tareas, y aun así levantarte a las 6 a.m. para entrenar. Esa es tu esencia. Ese es el hombre al que admiro", se lee.

Además, admitió que las críticas hacia Paolo también la afectan, porque conoce de cerca el esfuerzo que él pone en cada entrenamiento y partido. Su mensaje busca recordar al público que Paolo Guerrero no solo es un deportista, sino también un padre y esposo dedicado que da todo dentro y fuera de la cancha.

"Por eso me duele cuando cuestionan tu profesionalismo, porque estoy aquí siendo testigo de tu entrega diaria, de tu cuidado con tu cuerpo, de tu alimentación y del amor con el que te entregas al 100% a tu trabajo. Paolo es Paolo", agregó.

Resalta su compromiso con su carrera

En otro fragmento, Ana Paula resaltó la pasión y compromiso de Paolo con su carrera y con Alianza Lima, asegurando que pocos soportarían la presión que él carga. La brasileña también destacó que Paolo no es de hacer "chismes" ni conflictos dentro del club.

"Tú das tu sangre por tu equipo, cargas un peso que pocos soportarían y honras tu historia cada día. Quiero que recuerdes siempre esto: yo te admiro, te respeto y estoy orgullosa del hombre que eres", expresó emocionada. "No haces chismes, no creas conflictos, haces lo que tienes que hacer y cumples tu papel con excelencia. Tu familia está contigo. Siempre. Con todo mi amor, Ana ", escribió.

Paolo Guerrero comenta la carta de Ana Paula Consorte y ella le responde. (Instagram)

El futbolista respondió con un mensaje corto, pero lleno de amor. La brasileña le correspondió el saludo de manera romántica.

"Te amo vida, Ana Paula Consorte", comentó Paolo Guerrero. "Paolo Guerrero, te amo vida", escribió Ana Paula.

En conclusión, la emotiva carta de Ana Paula Consorte se convirtió en una muestra pública del apoyo incondicional que le brinda a Paolo Guerrero en los momentos más difíciles de su carrera. Mientras el delantero enfrenta críticas por su rendimiento deportivo, su pareja recordó al público la disciplina, la entrega y el lado humano del capitán.