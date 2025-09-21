Angye Zapata revela la relación que tiene con Chechito tras ampay: "Nunca nos hemos escondido"

Hace unos días, Chechito y Angye Zapata fueron captados juntos tras un concierto del joven cantante. Aunque ninguno quiso hablar en aquel momento, ahora la bailarina cuenta desde cuándo lo conoce y si sin una pareja formal.

¿Angye Zapata confirma relación con Chechito?

La bailarina Angye Zapata se hizo conocida hace un par de años por haber sido la saliente del cantante Josimar y porque también estuvo con algunos futbolistas. Es así como ahora, la joven decidió contar todo sobre el ampay con Chechito en el programa 'El Reventonazo de La Chola'.

Durante la entrevista, la joven reveló que el ampay con el cantante de cumbia hace unas semanas, no era la primera vez que salían juntos. La conductora le pregunta si se vincularon desde que el intérprete de 'Sale el Sol' llegó al programa de entretenimiento, pero lo niega y aparentemente, se conocieron de otra manera.

"¿Hace cuánto se conocen? porque él viene seguido al programa", le pregunta, y Angye dice: "Habremos hablado hace casi un mes, hemos salido un montón de veces, pero nunca nos hemos escondido. Siempre nos hemos visto acá porque venía de invitado. Nos cruzamos muchas veces, pero no habíamos entablado una conversación, solo 'Hola y Chau'".

Después, el personaje de La Chola Chabuca le pregunta directamente si mantiene una relación amorosa con el cantante de cumbia. Ante ello, da una respuesta con un poco de incertidumbre.

"¿Te dijo que está soltero?", le preguntó, y Zapata dijo: "Claro pues, tiene que estar soltero para salir conmigo (¿Tú estás soltera? ¿En una relación o tranquila?) Estoy tranquila, soltera y conociendo".

Sobre el ampay

El pasado 7 de septiembre a las 5:10 a.m., los reporteros de Magaly Medina siguieron el auto de Chechito tras terminar un concierto en Callao. Luego, vieron al cantante de chicha encontrándose con la joven bailarina Angye Zapata.

Es así como grabaron el momento en que el artista salió del vehículo y fue besado por la ex de Josimar. En las imágenes se apreció que se dan hasta dos besos fuera del auto. Después, la joven entró a un condominio y el cantante se retiró en el coche de su mánager.

En conclusión, Angye Zapata ya salió a contar que estaría conociéndose con Chechito tras ser captados juntos. Afirman que ambos están solteros y llevan saliendo desde hace un mes y nunca se han escondido de las cámaras de televisión, pero se desconoce su futuro juntos.