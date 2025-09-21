RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Son pareja?

Angye Zapata revela la relación que tiene con Chechito tras ampay: "Nunca nos hemos escondido"

En una entrevista, la bailarina Angye Zapata sale a contar la relación que mantiene con el cantante Chechito tras ser captados besándose.

Angye Zapata revela la relación que tiene con Chechito tras ampay
Angye Zapata revela la relación que tiene con Chechito tras ampay (Composición Karibeña)
21/09/2025

Hace unos días, Chechito y Angye Zapata fueron captados juntos tras un concierto del joven cantante. Aunque ninguno quiso hablar en aquel momento, ahora la bailarina cuenta desde cuándo lo conoce y si sin una pareja formal. 

¿Angye Zapata confirma relación con Chechito?

La bailarina Angye Zapata se hizo conocida hace un par de años por haber sido la saliente del cantante Josimar y porque también estuvo con algunos futbolistas. Es así como ahora, la joven decidió contar todo sobre el ampay con Chechito en el programa 'El Reventonazo de La Chola'. 

Durante la entrevista, la joven reveló que el ampay con el cantante de cumbia hace unas semanas, no era la primera vez que salían juntos. La conductora le pregunta si se vincularon desde que el intérprete de 'Sale el Sol' llegó al programa de entretenimiento, pero lo niega y aparentemente, se conocieron de otra manera.

"¿Hace cuánto se conocen? porque él viene seguido al programa", le pregunta, y Angye dice: "Habremos hablado hace casi un mes, hemos salido un montón de veces, pero nunca nos hemos escondido. Siempre nos hemos visto acá porque venía de invitado. Nos cruzamos muchas veces, pero no habíamos entablado una conversación, solo 'Hola y Chau'".

Después, el personaje de La Chola Chabuca le pregunta directamente si mantiene una relación amorosa con el cantante de cumbia. Ante ello, da una respuesta con un poco de incertidumbre.

Ricardo Mendoza habría anunciado que será padre en su show de 'HH' en París, según tiktoker
Lee también

Ricardo Mendoza habría anunciado que será padre en su show de 'HH' en París, según tiktoker

"¿Te dijo que está soltero?", le preguntó, y Zapata dijo: "Claro pues, tiene que estar soltero para salir conmigo (¿Tú estás soltera? ¿En una relación o tranquila?) Estoy tranquila, soltera y conociendo".

Sobre el ampay

El pasado 7 de septiembre a las 5:10 a.m., los reporteros de Magaly Medina siguieron el auto de Chechito tras terminar un concierto en Callao. Luego, vieron al cantante de chicha encontrándose con la joven bailarina Angye Zapata. 

Ric La Torre compró su primer departamento tras 3 años como influencer: "Trabajé para esto"
Lee también

Ric La Torre compró su primer departamento tras 3 años como influencer: "Trabajé para esto"

Es así como grabaron el momento en que el artista salió del vehículo y fue besado por la ex de Josimar. En las imágenes se apreció que se dan hasta dos besos fuera del auto. Después, la joven entró a un condominio y el cantante se retiró en el coche de su mánager.

En conclusión, Angye Zapata ya salió a contar que estaría conociéndose con Chechito tras ser captados juntos. Afirman que ambos están solteros y llevan saliendo desde hace un mes y nunca se han escondido de las cámaras de televisión, pero se desconoce su futuro juntos. 

Temas relacionados ampay Angye Zapata Chechito no se escondieron relación

Siga leyendo

Lo Más leído

Joven descubre insólito detalle en su DNI electrónico 3.0: ¿Qué pasó?

Gustavo Salcedo aclara polémica tras salida de Maju Mantilla de la TV: "No quiero que nos sigan molestando"

Tula Rodríguez sobre denuncia a 'Chiquito' Flores por pensión de su último hijo: "Me daría pena que sea verdad"

Ex de Paul Michael arremete tras exponer a su hija en redes con Pamela López: "La usas y haces un show"

Youna descubre que su hija estudia en EE. UU. y enfrenta a Samahara Lobatón: "Triste enterarme por redes"

últimas noticias
Karibeña