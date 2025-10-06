Pamela López exige a Cueva que pague deuda y publica sensible foto de su abuela: "No seas tan lacra"

Hace unas semanas, Pamela López y Christian Cueva llegaron a una acuerdo de conciliación para las visitas a sus tres menore hijos. Aunque todo parecía estar en calma, la influencer 'KittyPam' expresó un contundente mensaje contra el 'Aladino' con una desgarradora foto de su abuela en sus redes sociales.

Pamela López exige a Cueva que pague

Desde hace varios meses, Pamela López ha revelado que Christian Cueva le debe un gran monto a sus padres, quienes les prestaron para la construcción de su casa en Trujillo. Ahora, ha desatado su furia en sus redes sociales al reclamar el pago de este dinero debido a que su madre y su abuela necesitan pagar sus medicamentos.

"Algún día te vas a arrepentir de todo el daño que has causado a quienes te dieron la mano cuando más lo necesitabas, mi abuela y mi madre necesitan de su dinero para sus medicinas. Ellas aún están vivas, no seas tan lacra y paga tus deudas, el mundo es redondo y acuérdate que todo da vueltas", expresó.

Así mismo, la novia de Paul Michael comentó que aparentemente el dinero que se le entregó llegó a terminar en las manos del padre de Christian Cueva. Además, Pamela López señaló que su madre le prestó tal cantidad de dinero por la confianza que tenía anteriormente hacia él y por su buena fe, a pesar de estar separados.

"El fin de ese dinero fue a parar a manos de tu padre. Mi madre te exhorto a que puedas separar tus problemas legales conmigo y cumplas con una señora que jamás te ha ofendido, nunca. Además, tengo las pruebas de la doble valorización que se ejecutaba para inflar todo y beneficiarse elegantemente tu propia sangre", agregó.

Los problemas legales entre ambos

Desde que Pamela López y Christian Cueva anunciaron su separación, también se revelaron todos los problemas legales que estaban procesando. Entre las agresiones del pelotero a la influencer, infidelidades, su divorcio, deudas y mucho más. Aunque llevan más de un año separados, solo han logrado conciliar para las visitas de sus hijos.

De esta manera, ambos se encuentran en medio de un lío legal que no tiene cuando acabar. A pesar de que evitaron enfrentarse por algunas semanas, Pamela López vuelve a arremeter contra Christian Cueva y ahora, exigiendo el pago de la gran suma de dinero que su madre le prestó, ya que necesitarían para sus medicamentos.