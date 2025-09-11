RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Casi se mecha!

Anelhí Arias cuenta fue a Trujillo para encarar a Pamela López tras la infidelidad de Dayron Martín

En una entrevista, Anelhí Arias afirmó que estando en Lima se enteró de la infidelidad de Dayron Martín con Pamela López en Trujillo y viajó para encararlos.

Anelhí Arias fue encarar a Pamela López y Dayron Martín en Trujillo
Anelhí Arias fue encarar a Pamela López y Dayron Martín en Trujillo (Composición Karibeña)
11/09/2025

Desde que Dayron Martín reveló que tuvo un acercamiento especial con Pamela López, varios años atrás, pero engañando aparentemente a su pareja en aquel momento. Ahora, la señora reveló que incluso viajó de Lima a Trujillo para encararlos. 

¡Ex de Dayron Martín quiso encarar a Pamela López!

En el programa 'Ponte en la cola', la señora Anelhí Arias se comunicó por medio de una videollamada desde Estados Unidos para contar que Dayron Martín sí la engañaba con Pamela López. Afirma que esto sucedió al año de que había dado a luz a su hija mayor, mientras ella vivía en Lima y el cubano trabajaba en Trujillo

"Yo me entero que desde antes, de parte de amigos estilistas y esposas de los músicos en ese momento. Me habían dicho que él estaba con una chica, desde ahí salió el nombre de Pamela López, lo tengo grabado", expresó la señora en vivo. 

Luego, Arias señala que le reclamó inicialmente a Dayron Martín y los rumores de que la estaba engañando tenía sonando demasiado tiempo. Por ello, toma la decisión de ir hasta Trujillo para ampayarlos, pero la detuvieron antes de que vaya a la misma casa de Pamela López

"Yo viajé porque ya era bastante tiempo, pasamos una pelea, pero seguían. Ellos estaban en un viaje y me avisaron 'ven para acá' y los descubra. Pedí la dirección de su casa, no llegué a ir para allá porque sus amigos de Dayron lo llamaron para que me detenga, me dijo 'no vale la pena'. Todos se enteraron que fui", cuenta Anelhí. 

Niega colgarse de la fama de López

Después, Anelhí Arias afirma que en aquel momento la prensa de Trujillo la buscó para contar sobre la infidelidad del cantante Dayron Martín, quien era conocida en aquel momento. Como Pamela López no era conocida, quiso dejar el problema ahí, pero ahora lo saca a la prensa porque ya se volvió conocida por Christian Cueva

"Ahora se dio la oportunidad de sacarlo a la luz porque su esposo Cueva es el famoso aquí, ella es una persona mediática que se colgó de eso. Famosa no llega porque no tiene ningún talento todavía. ¿Qué me voy a colgar? a mi no me interesa colgarme, quiso ocupar mi lugar aprovechando mi discusión con Dayron", expresó.

De esta forma, Anelhí Arias señala que la gente de Trujillo conoce este tema de infidelidad de su expareja Dayron Martín con Pamela López. Si en aquel momento no lo ventiló, ahora lo hace porque es conocida haciéndose la digna cuando ella fue la amante antes. 

