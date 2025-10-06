RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Samahara Lobatón reveló que su hijo permanece hospitalizado en USA: "Se adelantó seis semanas"

Por medio de una entrevista, Samahara Lobatón contó que su hijo Asael nació con varias semanas de anticipación y actualmente, se encuentra en observación en el hospital de USA.

Samahara Lobatón reveló que su hijo permanece hospitalizado en USA (Composición Karibeña)
06/10/2025

El pasado 3 de octubre, Samahara Lobatón anunció que dio a luz a su primer hijo varón y Bryan Torres pudo ver el nacimiento a través de una videollamada ya que se encuentra en Perú. Ahora, la influencer contó que su bebé se encuentra en observaciones porque se adelantó varias semanas. 

Hijo de Samahara Lobatón nació prematuro

El programa 'Ponte en la Cola' realizó una entrevista exclusiva con Samahara Lobatón desde los Estados Unidos. La influencer realizó la videollamada desde el hospital y contó que ha pasado por una semana complicada, tras ser consultada sobre su estado.

"Bien, bien, está marchando súper bien. En realidad, el parto se adelantó bastante, es algo que no hemos dicho todavía, se adelantó seis semanas. Ha sido una semana un poco dura para los dos, pero ya está bien", expresó.

Es así como la pareja de Bryan Torres comenta que siguen internados en el hospital desde el pasado 3 de octubre, ya que su recién nacido se encuentra en observaciones por que nació seis semanas antes del parto planeado. 

"Estamos terminando con los chequeos que el bebé necesita, porque como nació mucho antes de tiempo, tienen que hacer un par de chequeos. Espero que estemos muy pronto en Lima", agregó la influencer. 

Bryan Torres elogia a su pareja

El cantante Bryan Torres también estuvo presente en el programa de 'Ponte en la Cola' donde se le notó muy conmovido tras el nacimiento de su primer hijo varón. Así mismo, no dudó en elogiar a la hija de Melissa Klug por haber dado a luz a su pequeño en Estados Unidos.

Así mismo, resaltó que no estaba en sus planes que diera luz en USA, solo estaría unos días más en tierras gringas y regresaría, pero ahora tendrán que esperar mucho más. 

"Yo agradezco a Dios por haberme dado la mujer que tengo, es muy valiente. Estuvimos minuto a minuto viendo la llegada de mi bebé, me emocionó bastante. Hubiera deseado que ella pueda llegar y yo poder estar presente como estuve con Ainara", expresó el artista de salsa en el programa de TV en vivo. 

De esta forma, Bryan Torres expresó que espera con muchas ansias la llegada de su pareja Samahara Lobatón al Perú para poder conocerlo presencialmente a su primer hijo varón. Por el momento, el recién nacido se encuentra en chequeos debido a que nació de manera prematura en Estados Unidos. 

Temas relacionados Estados Unidos hijo hospitalizado Samahara Lobaton se adelantó

