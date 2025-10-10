Precio del DÓLAR HOY, viernes 10 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú inicia el viernes 10 de octubre con una leve caída, manteniendo la tendencia de estabilidad observada en los primeros días del mes. Pese al nuevo escenario político en Perú, el dólar se mantiene controlado y sin variaciones abruptas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza este viernes 10 de octubre en S/ 3.430 para la compra y S/ 3.443 para la venta, confirmando una pequeña reducción respecto a la jornada previa.

Mercado cambiario estable

Durante los últimos días, el dólar ha mostrado una tendencia descendente, pasando de valores cercanos a S/ 3.49 a ubicarse por debajo de S/ 3.45. Este comportamiento refleja la estabilidad del mercado cambiario, respaldado por una política monetaria prudente y la confianza de los inversionistas en la economía peruana.

Precio del dólar del 1 al 10 de octubre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) mantiene su vigilancia sobre el tipo de cambio, interviniendo solo cuando las variaciones son abruptas. Su política de intervención limitada permite que el mercado se ajuste de manera natural, sin generar distorsiones.

Sin embargo, en el plano político, la reciente vacancia de la presidenta Dina Boluarte ha generado expectativa en el mercado financiero. Este tipo de eventos suele provocar movimientos momentáneos en la cotización del dólar, aunque hasta ahora la respuesta ha sido moderada. El BCR continúa monitoreando la situación y podría intervenir si se registran cambios bruscos en los próximos días.

Contexto internacional y factores internos

En el panorama global, el dólar ha enfrentado ligeras presiones debido a la expectativa de nuevas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre las tasas de interés. Los mercados internacionales han mostrado cautela ante la posibilidad de que la Fed mantenga una política restrictiva por más tiempo, lo que ha generado ligeras fluctuaciones en las monedas de la región.

A nivel nacional, la vacancia presidencial introdujo un elemento de incertidumbre política, aunque el tipo de cambio no ha mostrado una variación significativa. La confianza en la estabilidad macroeconómica y el rol del BCR han sido claves para mantener bajo control cualquier reacción especulativa.

Además, la estabilidad de la inflación y la recuperación de la demanda interna han contribuido a mantener un entorno económico controlado, reduciendo la volatilidad del tipo de cambio. El dinamismo de sectores como la minería y la agroexportación también ha aportado ingresos de divisas que fortalecen la posición del sol frente al dólar.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 10 de octubre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía está estable, es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes seguras donde puedes revisar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar se cotiza este viernes 10 de octubre con un valor de S/ 3.430 para la compra y S/ 3.443 para la venta, según la SUNAT. Con esta leve baja, la divisa estadounidense reafirma su estabilidad en el mercado peruano, incluso en medio del cambio político por la vacancia presidencial, reflejando la solidez del sistema económico frente a escenarios de incertidumbre.