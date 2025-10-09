Precio del DÓLAR HOY, jueves 9 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú sigue mostrando estabilidad, reflejando un comportamiento moderado en medio de la coyuntura económica internacional. La divisa estadounidense continúa con pequeñas variaciones que no alteran significativamente su cotización en el mercado local.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza este jueves 9 de octubre en S/ 3.446 para la compra y S/ 3.452 para la venta, confirmando una leve disminución respecto a los días anteriores.

Un panorama de calma cambiaria. Durante los primeros días de octubre, el dólar ha mostrado un comportamiento estable, oscilando entre los S/ 3.44 y S/ 3.47. Estas cifras reflejan un mercado cambiario sin sobresaltos, sostenido por la confianza de los inversionistas y una oferta y demanda equilibrada.

Precio del dólar del 1 al 9 de octubre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) continúa vigilando el tipo de cambio para evitar fluctuaciones abruptas. Su política de intervención oportuna, junto con las reservas internacionales, han permitido mantener la estabilidad del sol frente a la moneda extranjera.

Factores económicos en juego. A nivel global, el dólar se ha visto influido por los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que mantiene una postura prudente respecto a las tasas de interés. Esto, sumado a la estabilidad macroeconómica del Perú, contribuye a que la moneda nacional mantenga una posición sólida.

En el plano local, la ausencia de presiones inflacionarias y el buen desempeño de sectores como minería y agroexportación fortalecen la confianza en el sol, lo que reduce la demanda especulativa por dólares.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 9 de octubre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Junto con la SUNAT, estas son otras fuentes seguras donde puedes verificar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar se cotiza este jueves 9 de octubre con un valor de S/ 3.446 para la compra y S/ 3.452 para la venta, según la SUNAT. Con esta cotización, la divisa estadounidense consolida una semana de calma en el mercado cambiario, demostrando que la economía peruana mantiene un entorno estable y predecible para los próximos días.