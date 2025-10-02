Precio del DÓLAR HOY, jueves 2 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú se mantiene dentro de un rango estable en la primera semana de octubre, reflejando la calma que ha caracterizado al mercado cambiario durante los últimos días. Las variaciones han sido mínimas, mostrando un escenario favorable para la economía local.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar este jueves 2 de octubre se ubica en S/ 3.465 para la compra y en S/ 3.474 para la venta. Estos valores confirman la tendencia de estabilidad vista desde finales de setiembre.

Precio del dólar del 1 al 2 de octubre. (SUNAT)

Una continuidad en la tendencia. En los últimos días, el dólar ha oscilado levemente. Durante el cierre de setiembre, la divisa estadounidense se mantuvo en torno a los S/ 3.49, y ya en la jornada del miércoles 1 de octubre mostró un ligero retroceso, alcanzando S/ 3.464 en la compra y S/ 3.476 en la venta.

El comportamiento de hoy mantiene esa misma línea, lo que refleja que el mercado no enfrenta presiones externas significativas. Las variaciones mínimas indican que el tipo de cambio sigue controlado, lo que genera confianza entre usuarios y empresas.

Factores que sostienen el equilibrio. La estabilidad del dólar responde, en parte, a la intervención moderada del Banco Central de Reserva (BCR), que busca evitar fluctuaciones abruptas. Asimismo, las reservas internacionales netas y el desempeño de las exportaciones han sido claves para sostener la confianza en la moneda nacional.

Economistas señalan que esta calma beneficia tanto a las familias con préstamos en dólares como a las empresas que dependen de insumos importados, ya que no enfrentan incrementos repentinos en sus costos. El entorno predecible permite planificar operaciones con mayor tranquilidad.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 2 de octubre de 2025 planeas comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten presente que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar se cotiza este jueves 2 de octubre en S/ 3.465 para la compra y S/ 3.474 para la venta, de acuerdo con la SUNAT. Con estas cifras, se confirma la estabilidad que ha marcado el mercado cambiario en los últimos días, consolidando un escenario favorable para las finanzas del país.