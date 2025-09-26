Precio del DÓLAR HOY, 26 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el país comenzó este viernes 26 de setiembre con una ligera variación, manteniendo la tendencia de calma que ha marcado todo el mes. La divisa estadounidense se mantiene dentro de un rango predecible, lo que da tranquilidad a quienes realizan operaciones en moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según el reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.501, mientras que el de venta alcanza S/ 3.511. Este comportamiento refleja un leve ajuste frente a la jornada anterior, sin que ello altere la estabilidad que caracteriza al mercado cambiario.

Durante las últimas semanas, el billete verde ha registrado movimientos mínimos. Desde finales de agosto se ha movido dentro de un rango de S/ 3.47 a S/ 3.54, mostrando la fortaleza del sol peruano. Especialistas del sector financiero destacan que esta estabilidad responde a una política monetaria prudente del Banco Central de Reserva y a un flujo constante de exportaciones que respalda las reservas internacionales.

Precio del dólar del 1 al 26 de setiembre. (SUNAT)

Incluso en medio de la incertidumbre global por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, el mercado peruano ha mantenido su equilibrio. Esta situación favorece tanto a importadores como a personas que tienen deudas en dólares, ya que les permite planificar pagos sin temor a incrementos inesperados.

La competencia entre bancos y casas de cambio mantiene un diferencial reducido entre los precios de compra y venta. Esto ofrece mejores condiciones para viajeros, comerciantes y ciudadanos que realizan transacciones diarias en dólares. Los analistas recomiendan, sin embargo, seguir de cerca las variaciones para aprovechar oportunidades de compra en momentos de ligera baja.

El panorama general sigue siendo positivo. Mientras la economía peruana conserve sus fundamentos sólidos, las proyecciones apuntan a que el tipo de cambio se mantendrá en niveles similares en el corto plazo, sin sobresaltos que afecten a empresas ni a consumidores.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 26 de setiembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú cotiza hoy viernes 26 de setiembre a S/ 3.501 para la compra y S/ 3.511 para la venta, confirmando la estabilidad del mercado cambiario. Esta situación ofrece confianza a ciudadanos y negocios que dependen de la moneda estadounidense, en medio de un entorno internacional que continúa presentando retos y movimientos externos.