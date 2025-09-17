Precio del DÓLAR HOY, 17 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en Perú continúa con una tendencia de estabilidad a mitad de semana. Este miércoles 17 de setiembre, la moneda estadounidense vuelve a mostrar un comportamiento predecible, lo que brinda tranquilidad a empresas, inversionistas y ciudadanos que realizan operaciones en moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según el reporte oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra se ubica en S/ 3.484 y el de venta en S/ 3.489. Estas cifras reflejan una ligera variación frente a jornadas anteriores, pero confirman que el mercado cambiario sigue en equilibrio.

Mercado cambiario en calma. En las últimas semanas, el dólar ha mostrado movimientos mínimos, manteniéndose dentro de un rango estable. Esta situación se explica por el balance entre la oferta y la demanda de divisas, así como por la cautela de los inversionistas ante el panorama internacional.

Precio del dólar del 1 al 17 de setiembre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) continúa monitoreando el mercado y está listo para intervenir si surge alguna presión inesperada, aunque por ahora no se han registrado señales de volatilidad que requieran medidas adicionales.

Efecto en la economía. La estabilidad del tipo de cambio representa un alivio para los exportadores, que obtienen un ingreso constante en soles, y para los importadores, que pueden planificar sus compras sin el temor de un encarecimiento abrupto. Además, las familias con deudas en dólares se benefician al no enfrentar incrementos en sus pagos.

Especialistas señalan que factores externos, como las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y el comportamiento de los mercados globales, no han impactado de manera significativa en la cotización de la divisa en el país.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 17 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo mejor es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar estas fuentes confiables para conocer el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se cotiza este miércoles 17 de setiembre con un precio de S/ 3.484 para la compra y S/ 3.489 para la venta, reafirmando una tendencia de estabilidad que favorece a ciudadanos, empresas y sectores económicos que dependen de esta moneda. Este escenario predecible permite que las operaciones financieras se desarrollen con mayor confianza y sin sobresaltos en el mercado cambiario.