Precio del DÓLAR HOY, lunes 15 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en Perú comenzó la semana con un ligero repunte que no altera la tendencia de estabilidad que se mantiene en el mercado cambiario. Este lunes 15 de setiembre, la divisa estadounidense se muestra sólida, pero sin sobresaltos, ofreciendo un escenario confiable para familias y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra se ubica en S/ 3.489 y el de venta en S/ 3.499. Estas cifras revelan un pequeño incremento frente a los últimos días, cuando la moneda norteamericana había cerrado la semana anterior con valores ligeramente más bajos.

Panorama de estabilidad. Durante las primeras semanas de setiembre, el dólar ha mostrado variaciones mínimas pese a los movimientos internacionales. Tras registrar descensos paulatinos desde fines de agosto, la cotización ha encontrado un punto de equilibrio que se mantiene gracias al ingreso de divisas por exportaciones y a las operaciones de empresas que liquidan dólares en el mercado local.

Precio del dólar del 1 al 15 de setiembre. (SUNAT)

Especialistas señalan que el Banco Central de Reserva (BCR) continúa aplicando una política monetaria que permite amortiguar cualquier sobresalto, interviniendo de ser necesario para evitar movimientos bruscos. Esto mantiene el tipo de cambio en una franja cómoda para la economía peruana.

Efectos en ciudadanos y negocios. La ligera subida favorece a exportadores, quienes reciben más soles por cada dólar, aunque el cambio es marginal. Para quienes tienen deudas en dólares, el incremento es casi imperceptible, por lo que los pagos en moneda extranjera no se encarecen de manera significativa. Importadores y comerciantes pueden seguir planificando sus operaciones con tranquilidad.

Además, analistas financieros coinciden en que el mercado peruano no enfrenta riesgos inmediatos que puedan generar un alza abrupta. Factores externos, como la estabilidad en los precios de materias primas y la política económica de Estados Unidos, también influyen para mantener la calma en las transacciones.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 15 de setiembre de 2025 planeas comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes consultar estas fuentes confiables para conocer el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se cotiza este lunes 15 de setiembre en S/ 3.489 para la compra y S/ 3.499 para la venta, reflejando un leve aumento respecto a días previos, pero manteniendo la tendencia de estabilidad que se ha consolidado durante las últimas semanas. Tanto ciudadanos como empresas pueden continuar sus operaciones financieras con un panorama predecible y sin sorpresas.