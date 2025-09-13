Precio del DÓLAR HOY, 13 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en Perú sigue manteniendo en un rango bajo en comparación del mes anterior. Este sábado 13 de setiembre, la divisa estadounidense registra una ligera alza que aún confirma la tendencia de estabilidad en el mercado cambiario nacional, ofreciendo un panorama predecible para familias, empresas e inversionistas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra se ubica en S/ 3.489, mientras que el de venta es de S/ 3.499. Estas cifras muestran una ligera disminución respecto a la jornada anterior, consolidando el escenario de calma que se observa desde hace semanas.

Tipo de cambio hoy 13 de septiembre

En comparación al mes de agosto, el dólar ha presentado una ligera baja que ayuda a aquellos que compran la moneda estadounidense. Se ha visto un descenso progresivo que responde a factores internos y externos, como el ingreso de divisas por exportaciones y la estabilidad en los mercados internacionales.

El Banco Central de Reserva (BCR) ha continuado con su política de intervenciones prudentes, lo que contribuye a que las fluctuaciones del billete verde se mantengan bajo control. Analistas coinciden en que no se prevén cambios bruscos en el corto plazo, salvo que se presenten eventos económicos inesperados.

Los exportadores reciben menos soles por cada dólar, aunque la diferencia es marginal y no afecta de forma significativa las operaciones comerciales. La estabilidad, según los especialistas, es más beneficiosa que una subida repentina.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 13 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú se cotiza hoy, sábado 13 de setiembre, en S/ 3.489 para la compra y S/ 3.499 para la venta, confirmando una tendencia a la baja que se ha extendido a lo largo de las últimas semanas.