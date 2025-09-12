Precio del DÓLAR HOY, 12 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en Perú continúa su camino a la baja. Este viernes 12 de setiembre, la divisa estadounidense registra un nuevo retroceso que confirma la tendencia de estabilidad en el mercado cambiario nacional, ofreciendo un panorama predecible para familias, empresas e inversionistas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra se ubica en S/ 3.476, mientras que el de venta es de S/ 3.485. Estas cifras muestran una ligera disminución respecto a la jornada anterior, consolidando el escenario de calma que se observa desde hace semanas.

Estabilidad prolongada. En lo que va de setiembre, el dólar ha mantenido variaciones mínimas. Desde fines de agosto, cuando el tipo de cambio rondaba los S/ 3.53, se ha visto un descenso progresivo que responde a factores internos y externos, como el ingreso de divisas por exportaciones y la estabilidad en los mercados internacionales.

Precio del dólar del 1 al 12 de setiembre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) ha continuado con su política de intervenciones prudentes, lo que contribuye a que las fluctuaciones del billete verde se mantengan bajo control. Analistas coinciden en que no se prevén cambios bruscos en el corto plazo, salvo que se presenten eventos económicos inesperados.

Impacto en la economía diaria. Para los hogares con deudas en dólares, esta ligera caída del tipo de cambio representa un alivio, ya que reduce el costo de sus pagos en soles. Por otro lado, los importadores y negocios que dependen de productos del exterior pueden planificar con mayor seguridad, sin temor a incrementos repentinos en sus costos.

En contraste, los exportadores reciben menos soles por cada dólar, aunque la diferencia es marginal y no afecta de forma significativa las operaciones comerciales. La estabilidad, según los especialistas, es más beneficiosa que una subida repentina.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 12 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú se cotiza hoy, viernes 12 de setiembre, en S/ 3.476 para la compra y S/ 3.485 para la venta, confirmando una tendencia a la baja que se ha extendido a lo largo de las últimas semanas. Con un mercado cambiario tranquilo y predecible, ciudadanos y empresas pueden continuar sus operaciones financieras con mayor confianza y sin sobresaltos.