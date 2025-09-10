RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY, 10 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio retrocedió ligeramente frente a la jornada anterior, manteniendo la tendencia de ajustes leves y un mercado cambiario sin sobresaltos.

Precio del dólar hoy, 10 de setiembre.
Precio del dólar hoy, 10 de setiembre. (Composición Karibeña)
10/09/2025

El tipo de cambio en el Perú registró una nueva disminución este miércoles 10 de setiembre, manteniendo la tendencia de ajustes leves que se ha observado en los últimos días. A pesar de esta baja, la divisa estadounidense continúa mostrando estabilidad en el mercado cambiario nacional.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar hoy se ubica en S/ 3.502 para la compra y S/ 3.509 para la venta. Estos valores marcan un retroceso en comparación con la jornada anterior, cuando el billete verde se mantenía en S/ 3.509 la compra y S/ 3.522 la venta.

Comportamiento reciente del dólar. En lo que va de setiembre, el dólar ha registrado pequeñas oscilaciones que, sin embargo, no han alterado su tendencia general. El billete verde se ha movido dentro de un rango estrecho, evidenciando un escenario de calma que favorece a quienes realizan operaciones cotidianas en esta moneda.

La cotización actual contrasta con la de inicios de mes, cuando el tipo de cambio se mantenía en S/ 3.530 para la compra y S/ 3.540 para la venta. Esta ligera baja refleja un mercado que responde a factores de oferta y demanda sin sobresaltos.

Precio del dólar del 1 al 10 de setiembre. (SUNAT)
Precio del dólar del 1 al 10 de setiembre. (SUNAT)

Estabilidad como señal positiva. Especialistas señalan que esta estabilidad resulta beneficiosa para la economía local, ya que brinda seguridad a empresas importadoras y a familias que manejan deudas en dólares. Asimismo, el Banco Central de Reserva (BCR) se mantiene vigilante, aunque hasta el momento no ha sido necesario intervenir en el mercado.

El equilibrio entre las necesidades de importación y la entrada de divisas provenientes de exportaciones y otras actividades ha permitido que el dólar no sufra variaciones bruscas. Esto otorga confianza a los inversionistas y tranquilidad a los hogares.

Impacto en ciudadanos y empresas. Para quienes pagan créditos en dólares, una baja en la cotización puede traducirse en un alivio en sus presupuestos. Por otro lado, los negocios que dependen de productos importados pueden planificar con mayor certeza sus costos, evitando sobresaltos que afecten sus finanzas.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 10 de setiembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es mejor estar informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar estas fuentes confiables para conocer el tipo de cambio actualizado:

En conclusión, este miércoles 10 de setiembre el dólar se cotiza en S/ 3.502 para la compra y S/ 3.509 para la venta, consolidando una tendencia estable. Aunque la divisa estadounidense presentó una leve baja frente a la jornada anterior, el mercado cambiario en el Perú sigue mostrando calma y previsibilidad.

