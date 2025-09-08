RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY, lunes 8 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar registró una ligera caída respecto a la semana pasada y se mantiene en un rango predecible, lo que da tranquilidad a familias y empresas.

Precio del dólar hoy, 8 de setiembre.
08/09/2025

El tipo de cambio en el Perú arrancó la semana con un leve retroceso frente a jornadas anteriores. La divisa estadounidense sigue mostrando un comportamiento estable, sin sobresaltos que afecten el desenvolvimiento del mercado cambiario ni la planificación financiera de ciudadanos y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), este lunes 8 de setiembre el dólar se cotiza en S/ 3.519 para la compra y S/ 3.527 para la venta. Se trata de una ligera baja en comparación con los valores registrados la semana pasada.

Evolución reciente del dólar. En los últimos días, la divisa norteamericana ha oscilado en márgenes pequeños. A fines de agosto y en los primeros días de setiembre, el dólar se mantuvo entre los S/ 3.52 y S/ 3.54 en promedio, sin cambios bruscos que marquen una tendencia distinta.

Precio del dólar del 1 al 8 de setiembre. (SUNAT)
Estos movimientos reflejan un mercado estable, donde tanto importadores como exportadores han podido adaptarse sin mayor dificultad. La baja registrada en la última jornada confirma que, por ahora, no existen presiones externas que alteren el rumbo del tipo de cambio.

Un panorama estable para la economía. Especialistas en temas financieros señalan que la calma en el tipo de cambio responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de la divisa. Además, el entorno internacional, aunque con tensiones económicas en otros países, no ha impactado de manera significativa en el Perú.

La política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR) también cumple un rol importante, ya que mantiene la vigilancia y aplica medidas cuando es necesario para evitar desequilibrios en el mercado cambiario.

Impacto en familias y negocios. Para las familias que tienen deudas en dólares, la estabilidad del tipo de cambio les permite mantener un mejor control de sus gastos. En el caso de los negocios, sobre todo aquellos que dependen de importaciones, la cotización estable favorece la planificación de compras y pagos al exterior.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 8 de setiembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo mejor es que revises primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y sacarle el máximo provecho a tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también hay otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

En conclusión, este lunes 8 de setiembre el dólar en el Perú se cotiza en S/ 3.519 para la compra y S/ 3.527 para la venta, mostrando una ligera baja frente a días anteriores. La divisa mantiene un comportamiento estable, consolidando un mercado predecible y favorable para operaciones financieras y comerciales en el país.

