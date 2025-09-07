Precio del DÓLAR HOY, 7 de septiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario en Perú cerró la semana con variaciones que han llamado la atención de los especialistas y de los ciudadanos que siguen de cerca el movimiento de la divisa estadounidense. Tras días de leves retrocesos, hoy domingo se actualizó la cotización oficial, generando expectativa sobre la tendencia para los próximos días.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la información oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se ubica en S/ 3.519 para la compra y S/ 3.527 para la venta. Este precio se da luego de un comportamiento descendente que contrastó con el alza registrada a mitad de semana, cuando se alcanzaron los niveles más altos.

El miércoles 3 de septiembre se registró el pico máximo de la semana: S/ 3.536 para la compra y S/ 3.546 para la venta. Sin embargo, tras ese repunte, el tipo de cambio comenzó a caer en los días posteriores, lo que evidenció una corrección en el mercado. Esto refleja la volatilidad propia de un contexto económico que sigue condicionado por factores externos e internos.

El retroceso observado en las últimas jornadas abre el debate sobre la estabilidad del dólar en lo que resta del mes. Analistas señalan que, aunque la moneda norteamericana mantiene un rango relativamente estable en comparación con meses anteriores, las presiones internacionales, como el comportamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos y la demanda global de divisas, seguirán marcando el ritmo.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este domingo 7 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que antes revises bien el tipo de cambio. Recuerda que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado en sus plataformas oficiales:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

Es así que, el tipo de cambio en Perú se mantiene sensible a la coyuntura económica internacional y a la confianza local. Por ello, los próximos días serán clave para confirmar si la tendencia a la baja continúa o si el dólar vuelve a experimentar una ligera recuperación.