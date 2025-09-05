Precio del DÓLAR HOY, 5 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en Perú inició hoy viernes 5 de setiembre con una ligera variación respecto a la jornada anterior, confirmando que el dólar sigue moviéndose dentro de un rango estable. El comportamiento de la divisa muestra que el mercado cambiario continúa sin sobresaltos en el corto plazo.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), este viernes el precio del dólar se ubica en S/ 3.531 para la compra y S/ 3.539 para la venta. Una cifra que muestra un leve repunte respecto al día jueves, cuando los valores fueron ligeramente menores.

Evolución en los últimos días. En los días previos, la divisa estadounidense presentó pequeñas oscilaciones, pero ninguna que alterara la tendencia general de estabilidad. Entre el 30 de agosto y el 1 de setiembre, el tipo de cambio se mantuvo en S/ 3.530 para la compra y S/ 3.540 para la venta. Luego, del 2 al 4 de setiembre, se observaron ajustes mínimos.

Precio del dólar del 1 al 5 de setiembre.

Un panorama controlado. Los analistas coinciden en que estos movimientos responden a factores puntuales de oferta y demanda, sin que existan presiones externas de gran magnitud. El contexto internacional, aunque con ciertas tensiones, no ha generado un impacto mayor en la plaza peruana. Por ello, el dólar continúa bajo control.

Efectos para ciudadanos y empresas. La estabilidad cambiaria resulta beneficiosa para quienes realizan pagos o deudas en dólares, ya que no enfrentan variaciones bruscas en sus obligaciones. Además, las empresas que importan y exportan pueden planificar sus operaciones sin mayores sobresaltos, lo que favorece la confianza en el corto plazo.

Perspectivas inmediatas. Todo indica que el dólar seguirá moviéndose en un rango predecible en los próximos días. El Banco Central de Reserva mantiene su monitoreo constante y, de ser necesario, aplicaría medidas para evitar cualquier desajuste fuerte. Por ahora, la situación es de calma para el mercado cambiario nacional.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 5 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que antes revises bien el tipo de cambio. Recuerda que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se aconseja revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar se cotiza este viernes 5 de setiembre en S/ 3.531 para la compra y S/ 3.539 para la venta, mostrando una leve alza frente a la jornada anterior. Pese a este movimiento, la divisa se mantiene estable, consolidando un panorama favorable para familias, negocios y operaciones financieras en el país.