Precio del DÓLAR HOY, 3 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en Perú mostró un pequeño incremento en la jornada de hoy, lo que refleja un movimiento dentro de la tendencia estable que viene marcando la moneda estadounidense en el país desde finales de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza este miércoles en S/ 3.536 para la compra y S/ 3.546 para la venta. Estos valores evidencian una ligera variación respecto a las jornadas anteriores.

Evolución reciente del tipo de cambio. En los últimos días, la divisa norteamericana se ha mantenido en un rango muy estrecho. Entre el 30 de agosto y el 1 de setiembre, el tipo de cambio permaneció prácticamente inmóvil en S/ 3.530 para la compra y S/ 3.540 para la venta. El martes 2, el dólar tuvo un pequeño ajuste a la baja, aunque sin alterar el escenario general.

Precio del dólar del 1 al 3 de setiembre. (SUNAT)

Un mercado estable pese a ligeras variaciones. Estos movimientos, aunque mínimos, son considerados normales dentro del comportamiento cambiario. Especialistas señalan que la estabilidad responde al balance entre la oferta y demanda de dólares, sumado a la influencia de factores internacionales que no han generado presión en el mercado local.

Efectos en la economía local. La calma en la cotización del dólar beneficia tanto a familias como a empresas. Los consumidores con créditos en dólares no enfrentan mayores incrementos en sus pagos, mientras que los importadores y exportadores pueden organizar mejor sus operaciones, sin riesgos de cambios bruscos que afecten sus costos.

Perspectivas para los próximos días. Las expectativas apuntan a que el dólar continuará moviéndose dentro de márgenes acotados, salvo que ocurran eventos internacionales que influyan directamente en los flujos de divisas hacia la región. En ese sentido, el panorama cambiario en Perú se mantiene predecible y estable.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 3 de setiembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre es mejor estar informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

También se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se cotiza hoy, miércoles 3 de setiembre, en S/ 3.536 para la compra y S/ 3.546 para la venta. Aunque se observan leves ajustes frente a días anteriores, la divisa estadounidense conserva su estabilidad, generando confianza en hogares, empresas y el mercado financiero en general.