Precio del DÓLAR HOY, lunes 1 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio abrió el mes de setiembre sin mayores variaciones en el mercado local. Tras cerrar agosto con un comportamiento tranquilo, el dólar en Perú continúa mostrando estabilidad, lo que refleja un escenario favorable para las operaciones financieras y comerciales.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar registra este lunes 1 de setiembre un valor de S/ 3.530 para la compra y S/ 3.540 para la venta. Estos niveles son prácticamente los mismos con los que terminó la última semana de agosto.

Precio del dólar del 1 de setiembre. (SUNAT)

Estabilidad al cierre de agosto. Durante el sábado 30 y domingo 31 de agosto, la divisa estadounidense se mantuvo en los mismos márgenes. Esto confirma la tendencia de estabilidad que se ha visto en las últimas semanas, en donde las variaciones han sido mínimas y dentro de un rango predecible.

Factores que sostienen el tipo de cambio. Los analistas señalan que el mercado cambiario peruano sigue influenciado por la oferta de dólares de exportadores y la demanda de importadores, pero con un equilibrio que evita sobresaltos. Además, las intervenciones del Banco Central de Reserva ayudan a mantener la calma en los movimientos diarios.

Beneficios para familias y empresas. La estabilidad del dólar es positiva para hogares que tienen créditos en esta moneda, ya que evita incrementos en las cuotas mensuales. Por otro lado, para los empresarios que importan productos, el escenario estable les permite organizar mejor sus costos y planificar inversiones sin temor a cambios bruscos.

Perspectivas en el corto plazo. Con el arranque de setiembre, no se prevén modificaciones fuertes en el comportamiento de la moneda estadounidense. Salvo factores externos como variaciones en el mercado internacional, la expectativa es que el dólar siga en un rango similar durante los próximos días.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 1 de setiembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía está estable, es clave estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, puedes revisar estas otras fuentes confiables para conocer el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se ubica este lunes 1 de setiembre en S/ 3.530 para la compra y S/ 3.540 para la venta, manteniendo la misma tendencia de fines de agosto. La divisa arranca el mes con estabilidad, lo que brinda confianza a ciudadanos y sectores que dependen de esta moneda.