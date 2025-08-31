Precio del DÓLAR HOY, 31 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El movimiento del tipo de cambio en el Perú sigue siendo uno de los indicadores más observados por ciudadanos, empresas y mercados. Hoy, domingo 31 de agosto, la atención se centra en el comportamiento del dólar frente al sol, un factor que impacta en el costo de bienes, servicios e importaciones.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según los datos oficiales publicados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en 3.530 soles , mientras que el de venta alcanza los 3.540 soles. Con estas cifras, el billete verde muestra una ligera variación respecto al día anterior, donde la paridad se mantenía igual tanto para compra como para venta.

El cambio en la cotización refleja un ajuste mínimo pero relevante para el mercado. Ayer, sábado 30 de agosto, el dólar cerró con el mismo valor en compra y venta, lo que generó una situación poco común que ofrecía estabilidad momentánea. Sin embargo, este domingo se ha producido una diferenciación en las cifras, devolviendo al escenario cambiario su dinámica habitual de márgenes.

Para los analistas, este movimiento responde a la necesidad de las entidades financieras y cambiarias de reacomodar sus precios, teniendo en cuenta la oferta y la demanda del fin de semana. La diferencia de un céntimo entre compra y venta puede parecer leve, pero representa una señal de normalización en el mercado.

En este contexto, los ciudadanos que planeen operaciones con la divisa deben considerar que el valor de referencia oficial puede variar en casas de cambio, bancos y plataformas digitales. La tendencia de hoy marca un retorno a la brecha usual, confirmando que el dólar sigue siendo un termómetro sensible de la economía peruana.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 28 de agosto de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo mejor es que antes revises bien el tipo de cambio. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN

Es así que, el dólar en Perú retoma hoy la diferencia habitual entre compra y venta, tras la paridad registrada ayer. Este leve ajuste confirma la constante sensibilidad del mercado cambiario y su impacto en la economía diaria de los ciudadanos y empresas.